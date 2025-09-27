텐아시아 DB

사진 제공: MBC 예능 프로그램

가수 강남이 ‘전참시’에서 다채로운 일상을 보여준다.오늘(27일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’(이하 ‘전참시’) 366회에서는 가수 강남과 어머니의 역대급 케미가 그려진다.이날 방송에서 개인 유튜브 채널에 진심인 강남의 콘텐츠 회의 현장이 공개된다. 스케줄이 없으면 주 3회 이상 회사에 출근한다는 강남은 직원들과 새로운 콘텐츠 기획 회의에 참여한다. 하지만 당일 17개의 휴게소를 소개하는 촬영 아이템을 두고 강남은 PD와 티격태격 케미를 보인다.뿐만 아니라 포르셰 영상이나 무표정 여행 등, 그간 촬영한 콘텐츠들에 대한 설전으로 무려 2시간 동안 회의가 이어졌다고. 또한 강남은 식사 도중 아내 이상화와 깜짝 통화를 하게 되는데. 어디냐는 이상화의 질문에 강남은 우육면을 먹고 있음에도 불구, "사무실"이라 답해 폭소를 자아냈다고.그런가 하면 강남의 어머니도 등장한다. 친구처럼 편안하면서도 거침없는 두 사람의 대화는 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓았다는 후문이다. 특히 어머니가 폭로하는 강남의 금쪽이 시절 에피소드들은 보는 재미를 더한다고.강남 역시 어머니에 대한 폭로전을 이어간다. 강남은 어머니가 경찰에 신고당할 뻔한 아찔한 일화부터 야쿠자와 말싸움을 벌였던 경험담까지 털어놓는다.강남과 어머니의 대환장 母子 케미는 오늘(27일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr