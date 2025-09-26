사진=배우 하지원 SNS

배우 하지원이 동안 미모와 탄탄한 몸매를 뽐냈다.하지원은 26일 개인 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 하지원은 어깨 라인이 드러나는 블랙 상의와 프릴 장식의 스커트를 입고 카메라 앞에 섰다. 군살 없는 허벅지와 매끈한 몸매가 시선을 끌었다.특히 47세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 탄력 있는 슬렌더 자태가 눈길을 끌었고, 사진을 본 팬들은 "나이 거꾸로 먹나요", "분위기 미쳤다", "말랐는데 탄탄하다" 등의 반응을 보였다.하지원은 현재 새 시리즈 '클라이맥스' 촬영에 한창이며, 류승룡과 함께한 영화 '비광' 개봉을 앞두고 있다. 올 하반기에는 JTBC 새 예능 '당일배송 우리집'에도 출연할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr