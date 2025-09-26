텐아시아 DB

놀면 뭐하니

‘80s MBC 서울가요제 특급 MC 유재석과 김희애의 투샷이 공개됐다.오는 27일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 대망의 ‘80s 서울가요제 본선이 공개된다. 낭만과 감성이 충만했던 80년대, 그 시절로 떠나는 추억 열차에 시청자들을 초대한다.공개된 사진 속에는 시청자들을 80년대로 부르는 유재석과 김희애의 모습이 담겨 있다. 김희애는 출근길에서부터 사수했던 풍성한 볼륨 헤어와 화려한 색조 메이크업을 한 채, 어깨가 봉긋한 보라색 투피스로 80년대 스타일을 완성했다. 특히 ‘원조 책받침 여신’ 김희애의 80년대 스타일링은 앞서 예고편 공개와 동시에 뜨거운 반응을 불러일으켰다.유재석은 블랙 턱시도에 나비 넥타이, 여기에 바가지 머리와 잠자리 안경으로 80년대 멋쟁이임을 인증했다. 그 시절을 그대로 재현한 MC석과 유선마이크 디테일까지 담아냈다.오랜만에 가요제 MC를 맡은 김희애와 유재석의 첫 호흡에도 관심이 쏠린다. 유재석은 “누나와 진행을 하다니 영광이다”라고 표현하며 기대감을 드러낸 바. 두 MC는 그 시절을 떠오르게 하는 멘트와 진행으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다는 후문이다.동시에 베일에 싸인 심사위원들도 공개될 예정이다. 80년대 방식으로 진행된 이번 가요제는 심사위원 채점에 따라 동상, 은상, 금상, 대상을 시상하게 된다. 참가자들끼리 뽑은 우정상, 사전 투표로 진행된 훼이보리트 인기상도 주어진다. 심사위원들은 각 분야를 대표하는 명사들로 채워진다. 유재석과 김희애의 반가움을 자아낸, 80년대를 풍미한 스타들도 포함돼 궁금증을 더한다.또 경연 순서표에 있었던 ‘특별 축하공연’의 주인공도 밝혀진다. 모두를 하나로 모은 축하무대의 주인공이 누구일지 기대감을 높인다.80년대로 직행하는 비주얼을 뽐낸 MC 유재석, 김희애의 환상 호흡은 오는 27일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr