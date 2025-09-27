박서진 동생, 20kg 감량하더니 기쁜 소식 알렸다…"무려 8년 만에" ('살림남')

사진제공=KBS

20kg를 감량해 화제를 모았던 박서진의 동생이 8년 만에 고등학교 졸업장을 받았다.27일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 가요계 대표 효자 박서진이 부모님을 위한 초특급 깜짝 선물로 '효도 3종 세트'를 준비한다.이날 박서진은 동생 효정과 함께 부모님 몰래 삼천포를 찾는다. 동생 효정이 3수 끝에 검정고시 합격했다는 기쁜 소식을 직접 알리기 위한 것. '이벤트 박'답게 박서진은 효정의 합격 기념 등신대와 맞춤 제작 졸업장까지 준비해 부모님 앞 깜짝 이벤트를 펼친다.과거 암 투병 중인 어머니와 가족의 뒷바라지를 위해 고등학교 자퇴를 선택했던 효정에게 이번 합격은 무려 8년 만에 손에 쥔 값진 졸업장이었다. 그만큼 가족에게도 남다른 의미가 있는 경사였기에 부모님이 어떤 반응을 보일지 기대를 모은다.그러나 훈훈한 분위기도 잠시, 박서진은 "중요한 이야기가 있다"며 돌연 진지한 표정을 짓는다. 이어 그가 "이야기 듣고 놀라면 안 된다. 청심환이라도 줄까"라며 의미심장한 말을 던진다. 가족들은 "애인이 생겼냐, 혹시 속도위반 했냐"라며 농담으로 분위기를 돌려보려 한다. 그러나 박서진의 입에서 "떠나야 한다"는 말이 나오면서 현장은 순식간에 긴장감으로 얼어붙는다.박서진 엄마는 "새 집을 지으면서 부도가 난 거냐"며 그동안 박서진을 둘러싼 소문을 조심스레 꺼낸다. 아빠는 "혹시 무슨 일이 있더라도 가족들이 다 같이 해결하면 된다"며 달래보지만, 박서진이 내민 한 장의 서류에 가족들은 또다시 충격에 빠진다. 서류를 확인한 부모님은 표정이 급격히 어두워지고, 결국 엄마는 "미쳤냐"며 자리를 박차고 나가버린다. 순식간에 싸늘해진 분위기에 박서진은 멘붕에 빠진다.박서진이 꺼낸 충격 소식의 전말과 부모님이 돌발 반응을 보인 이유는 이날 오후 10시 45분 방송되는 '살림남'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr