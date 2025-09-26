사진=유튜브 채널 '노홍철'

여행 유튜버 빠니보틀이 서울에서 단독주택을 구입한 사실을 공개했다.지난 25일 유튜브 채널 '노홍철'에는 "곽튜브 결혼에 노홍철·빠니보틀이 보인 반응 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 빠니보틀은 최근 내 집 마련에 성공했다는 사실을 전하며 관련 이야기를 나눴다.노홍철은 "자유롭게만 살 줄 알았던 빠니보틀이 이를 악물고 일해 돈을 모아 결국 집을 샀다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 이어 "내 입에서 부정적인 말은 안 나오는데 이야기를 듣는데 '아아아(안돼)'가 나오더라"고 덧붙이며 동생의 선택에 아쉬운 속내를 드러냈다. 빠니보틀은 "그 집을 샀다고 했을 때 형이 '아…'라고 탄식했다"고 털어놨다.빠니보틀은 "아파트가 아니라 절대 가치가 오를 것 같지 않은 단독주택을 샀다. 하지만 알고 산 거다. 형처럼 나만의 공간을 재미있게 꾸미고 싶었다"고 밝혔다. 그는 "집을 살 때는 꿈이 많았는데 인테리어 업체와 미팅을 하면서 꿈이 깎여나갔다"며 "극장 같은 공간을 만들고 싶었지만 결국 내 라이프스타일이 녹아드는 집으로 만들고 싶다"고 말했다.또한 이날 빠니보틀은 결혼과 연애관에 대해서도 솔직하게 전했다. 그는 "언젠가는 결혼하고 싶지만 당장은 없다. 결혼을 하면 책임감이 생기는데 지금은 하고 싶은 일이 더 많다"고 밝혔다. 이어 "여자친구와 결혼 이야기를 따로 꺼내지 않는다. 여자친구도 '연애만 해도 된다'는 생각을 갖고 있다. 서로 간섭하지 않고 각자의 일을 존중한다. 일이 즐거워서 연애도 이어올 수 있었다"고 설명했다.빠니보틀은 인생에 영향을 준 인물로 노홍철을 꼽았다. 그는 "형 만나기 전에는 존경하는 사람이 없었다. 지금은 어디서든 존경하는 사람이 있냐고 하면 '노홍철'이라고 말한다"며 "형은 자신이 뭘 좋아하는지 아는 사람이다. 그 태도를 존경한다. 나는 긍정과 부정을 반반 가진 사람이라 형처럼은 못 살아도, 나답게 살고 싶다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr