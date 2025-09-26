사진 제공=어도어

그룹 뉴진스(NewJeans)의 메가 히트곡 'Hype Boy'가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 7억 스트리밍을 돌파했다.26일 스포티파이에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인) 데뷔 앨범 'New Jeans'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Hype Boy'가 지난 24일 기준 7억 16만 9307회 재생됐다. 'OMG', 'Ditto', 'Super Shy'에 이은 뉴진스의 스포티파이 통산 네 번째 7억 스트리밍 곡이다.'Hype Boy'는 뭄바톤(Moombahton)과 일렉트로 팝(Electropop)을 결합한 청량하고 세련된 사운드가 매력적인 뉴진스의 데뷔곡으로, 2022년 8월 공개와 동시에 국내외 차트를 강타하며 글로벌 신드롬을 일으켰다.특히 쿨하고 힙한 안무는 전 세계적인 챌린지 열풍과 함께 '뉴진스의 하입보이요'라는 밈(meme)까지 만들어냈다. 'Hype Boy'는 발표된 지 3년이 넘었음에도 여전히 국내 주요 음원 차트 순위권 붙박이로 머물며 크게 사랑받고 있다.하이브 뮤직그룹 레이블 어도어(ADOR) 소속 아티스트인 뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'OMG'와 'Ditto'가 8억 회 이상, 'Super Shy'와 'Hype Boy'가 7억 회 이상, 'Attention'이 5억 회 이상, 'New Jeans'가 4억 회 이상, 'ETA'가 3억 회 이상, 'Cookie'와 'Hurt', 'Cool With You', 'How Sweet'가 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get Up', 'Supernatural', 'Bubble Gum'이 각각 1억 회 이상 재생됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생수는 67억 회를 넘는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr