사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 '달까지 가자' 출연에 이어 OST까지 가창한다. 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연해 1위를 거머쥔 그는 대한민국 아이돌 오디션 프로그램 사상 최초로 우승을 차지한 외국인이라는 K팝의 새로운 기록을 세웠다.장하오가 부른 MBC 금토드라마 '달까지 가자'의 OST '리프레시!(Refresh!)'는 오늘(26일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.'달까지 가자'는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린 작품이다.'리프레시!'는 극 중 이선빈, 라미란, 조아람 세 배우의 케미스트리를 담아낸 밝고 신나는 곡이다. 경쾌한 브라스와 펑키한 기타 사운드가 어우러진 디스코 펑크(Disco Funk) 스타일 위에 장하오의 청량한 음색이 더해져 한층 높은 완성도를 자랑한다.장하오는 김지송(조아람 분)의 중국인 남자친구 '웨이린' 역으로 특별출연하며 배우 데뷔에 나섰다. 장하오는 지난 19일 방송된 '달까지 가자' 1회에서 조아람과 영상통화를 하는 모습으로 첫 등장, 능청스러운 연기로 극의 활력소 역할을 톡톡히 했다.앞서 장하오는 티빙 오리지널 '환승연애3' OST '아이 워너 노(I WANNA KNOW)'로 국내외에서 큰 사랑을 받았으며, 발매 1년 반이 지난 최근까지도 인기를 이어가며 지난달 개최된 '2025 K-엑스포'에서 '글로벌네티즌상' OST 부문 수상의 영예를 안았다. 따뜻하고 청량한 보컬 톤으로 드라마 몰입도를 높여온 그는 이번 '리프레시!'에서도 특유의 음색으로 작품의 매력을 배가시킬 전망이다.이렇듯 장하오는 '달까지 가자'를 통해 첫 연기에 도전한 데 이어 OST까지 가창하는 등 전방위 활약을 보이며 팬들에게 즐거움을 선사하고 있어 앞으로의 행보에 더욱 기대를 모은다.장하오가 참여한 '달까지 가자'의 OST '리프레시!'는 오늘(26일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.krㄹ