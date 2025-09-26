'60억 아파트' 전현무, 전원주택 이사 포기했다…결국 "안 살래" 선언 ('나혼산')

/ 사진=텐아시아DB

60억대 아파트에 거주 중인 전현무가 주택살이 포기를 선언한다.26일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 박나래가 돌아가신 조부모님의 집을 정리하는 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 전현무와 기안84가 박나래를 위해 일꾼이 된 모습이 담겼다. 박나래가 홀로 조부모님 집 정리를 한다는 이야기를 듣고 두 사람이 흔쾌히 나선 것. 두 사람은 울고 있던 박나래를 위로하며 든든한 오빠로서 무지개 가족의 끈끈함을 보여준다.지난 ‘여름 나래 학교’ 이후 약 8년 만에 박나래의 조부모님 집을 찾은 전현무와 기안84는 여전히 집 안에 걸려 있는 추억의 사진을 보며 만감이 교차한다. 두 사람은 “네가 시키는 대로 할게”라며 박나래를 위한 일꾼으로 변신한다.기안84는 무거운 짐도 번쩍번쩍 들어 옮기며 ‘원조 돌쇠84’의 박력을 자랑한다. 그의 모습에 박나래는 “역시 일을 잘해!”라며 감탄한다. 전현무는 마당을 점령한 잡초들과 사투를 벌이는 ‘무초맨’으로 변신한다. “뿌리를 뽑아버리겠다”를 외치며 잡초 전멸에 몰입하던 전현무는 결국 “주택 안 살란다”라고 선언한다. 박나래는 비를 맞으면서도 시간이 가는 줄 모르고 짐 정리를 도와주는 두 사람의 모습에 “오빠들, 미안해”라며 고마움을 담아 달달한 냉커피로 마음을 전한다.8년 전 추억을 떠올리게 하는 등목 현장도 포착됐다. 얼굴에 비누 거품이 범벅인 전현무를 보고 웃음을 터뜨린 기안84와 박나래. “불경스러워”를 외치게 만든 이들의 등목 모습은 어떨지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr