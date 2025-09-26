사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 23기 옥순이 눈물을 쏟았다.지난 25일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 사계 데이트에 이어 솔로녀들의 선택으로 얽히고설킨 로맨스를 이어가는 솔로민박이 공개됐다.이날 솔로녀들은 새로운 데이트 선택에 들어갔다. 해변 파라솔 아래 앉아 있는 미스터들을 중 한 명을 택해 도시락을 나눠 먹는 이번 데이트에서 11기 영숙은 자신을 거절한 미스터 한을 지나쳐 미스터 윤에게 갔다. 23기 순자는 "대화해 보고 싶었다"며 미스터 권을, 23기 옥순은 3MC 데프콘, 경리, 윤보미의 절박한 만류에도 미스터 강을 선택했다.23기 옥순은 "(미스터 강을) 혼낼 게 있어서 왔다"고 이유를 밝혔지만 23기 옥순에게 올인을 선언했던 미스터 한은 제작진과의 인터뷰에서 "(23기 옥순의 선택을 보고) 상처를 많이 받았다"고 토로했다. 24기 옥순은 굳은 얼굴로 미스터 나를 선택했고 25기 옥순은 모두의 예상대로 미스터 윤의 곁으로 갔다. 26기 순자 역시 미스터 권을 선택했다. 반면 미스터 제갈, 미스터 김, 미스터 한은 누구의 선택도 받지 못해 홀로 도시락을 먹어야 했다.23기 옥순은 데이트를 나서며 "결정적으로 나에게 다가와 준 분은 미스터 강과 미스터 한이다. 아까 사건이 없었으면 누굴 선택할지 모르겠다"라며 속내를 털어놨다. 이어 자신에게 무관심해 보인 미스터 강에게 불만을 쏟아냈다. 그는 "보통은 나와 얘기를 더 해보려고 노력하는데"라고 말했고 미스터 강은 "미안하다"고 사과했다. 이어 미스터 강은 "사실 여자방 가는 게 불편해서…"라며 23기 옥순에게 대화 신청을 하지 않은 이유를 설명했다. 그러면서 그는 "앞으로는 조금 더 넓혀서 생각하고 행동해야겠다"고 말했다.23기 순자-26기 순자와 데이트에 나선 미스터 권은 "사실 23기 옥순에게 호감이 있다"고 솔직하게 고백했다. 이어 그는 "여기 와서 후회하는 것 중의 하나가 23기 옥순이 아닌 24기 옥순에게 사계 데이트권을 쓴 것이다. 되돌릴 수 있다면 그것부터 되돌리고 싶다"고 해 순자즈를 머쓱하게 만들었다. 데이트 후 26기 순자는 "굳이 여기서 내가 무슨 노력을 해야 하나 싶으니까 텐션이 확 떨어졌다"며 사실상 미스터 권을 포기했음을 알렸다. 23기 순자 역시 "너무 남들의 말을 들었다"라며 미스터 권을 선택한 것에 대해 후회하는 모습을 보였다.같은 시각, 숙소에 외롭게 남은 미스터 김은 미스터 제갈과 미스터 한에게 댄스 개인기를 마음껏 펼쳤다. 반면 미스터 한은 우울한 표정으로 "그렇게 깊은 대화를 나눴는데도 내가 생각한 만큼 상대는 아니었구나"라며 23기 옥순에 대한 서운함을 떨치지 못했다. 직후 공개된 예고편에서는 미스터 한이 "그대는 또 미스터 강한테 가버리니"라며 하소연하는 모습과 함께, 23기 옥순이 눈물을 쏟는 모습이 포착돼 궁금증을 자아냈다.