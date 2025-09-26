사진=Mnet

사진=Mnet

사진=Mnet

사진=Mnet

8인조 그룹 알파 드라이브 원으로 데뷔할 최종 멤버가 공개됐다. 약 네 달간의 치열한 합숙 끝에 중국인 조우안신, 허씬롱, 장지아하오가 최종 멤버로 확정됐고, 웨이크원 연습생 김건우와 정상현도 발탁됐다. 8인조로 꾸려진 이들은 2년 전 제로베이스원을 탄생시킨 엠넷 서바이벌의 계보를 잇게 됐다.25일 방송된 Mnet '보이즈 2 플래닛' 파이널 생방송에서는 데뷔 조가 결성되는 순간이 전파를 탔다.이날 공개된 그룹명은 '알파 드라이브 원'이었다. MC 김재중은 "반드시 최고가 되겠다는 목표와 열정, 추진력을 가진 하나의 공식 팀을 의미한다. '보이즈 2 플래닛' 공식 그룹이 만들어 낼 성장과 도약의 여정을 기대해 달라"고 설명했다.첫 번째 멤버로 이름을 부른 주인공은 정상현이었다. 그는 "우선 전혀 예상하지 못했다. 뭐라고 말을 해야 할 것 같은데 뭔가 말이 잘 나오지 않는다"며 "항상 많이 부족하고 뭐가 그렇게 좋다고 나를 많이 좋아해 주시는데 정말 감사하다. 이 순간 절대 잊지 않고 계속해서 나아가겠다. 감사하다"고 감격을 전했다.6위에는 이리오가 올랐다. 그는 "나를 응원해준 스타 크리에이터들한테 진심으로 감사하다. 나를 응원하는 게 쉬운 일은 아니었을 텐데 앞으로 알파 드라이브 원의 자랑스러운 멤버로서 멋진 활동으로 여러분의 사랑에 보답하겠다"고 다짐했다.5위는 장지아하오였다. 그는 "사실 나는 운이 그렇게 좋은 편이 아니라고 생각해서 이런 결과를 받게 될 거라고 상상도 못 했다. 여러분을 만나고부터 내 삶에 조금씩 행운이 찾아온 것 같다. 덕분에 나는 하루하루 더 행복한 삶을 살 수 있었다. 진심으로 감사하다"고 서툰 한국어로 마음을 전했다.4위에는 김건우가 자리했다. 김건우는 "연습생 생활을 하면서 오랫동안 꿈꿔온 순간이다. '파이널 때 데뷔를 할 수 있을까'라는 걱정이 너무 많았다. 생각지도 못한 순간이라 얼떨떨하다"고 소감을 밝혔다.3위에는 허씬롱이 호명됐다. 그는 "처음부터 지금까지 나를 응원하고 사랑해준 스타 크리에이터들한테 진심으로 감사하다. 여러분 덕분에 멋진 무대에 설 수 있었고 더 사랑받는 사람이 될 수 있었다"고 고마움을 전했다.1위 자리를 놓고 이상원과 조우안신이 전광판에 올랐다. 긴장감 속에 1위는 1차 생존자 발표식부터 줄곧 선두를 지켜온 이상원이 차지했다. 이상원은 "오늘이 나 자신보다 여러분을 더 아끼게 되는 계기가 될 것 같다. 덕분에 너무 행복하다. 너무 감사하다"고 웃으며 말했다.이어 "팬들, 스타 크리에이터들이 없었다면 나는 사실 여기에 있으리라고도 말을 못 할 것 같다. 여러분 생각에 이 방송에 출연했고 여러분 생각에 진짜 죽을힘을 다했다. 앞으로의 나의 인생에서도 그렇고 지금까지 내가 살아온 순간 속에서 이렇게 아름다운 여정은 없을 거고, 없었다고 말하고 싶다"고 벅찬 심경을 드러냈다.마지막 멤버는 김준서였다. 그는 유강민과 최립우를 제치고 알파 드라이브 원의 8번째 멤버로 발탁됐다. 김준서는 "이 도전이 무섭고 솔직히 설렘보다 두려움이 많았다. 만약 내가 떨어지더라도 행복하다고 생각하려고 했는데 이렇게 데뷔라는 선물을 줘서 감사하다"고 소감을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr