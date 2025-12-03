사진 제공=MBC ‘알바로 바캉스’
'알캉스' 출연진이 '탄자니아 학생들에게 K-문화를 전파하라'는 특강 아르바이트를 위해 직접 홍보 영상 제작에 투입된다.

3일 방송되는 MBC '알바로 바캉스(알캉스)' 3회에서는 이수지·정준원·강유석·김아영이 홍보 영상을 위한 폭풍 아이디어 회의에 돌입한다. 하지만 "차라리 몸 쓰는 게 낫다", "이거 캔슬하고 해초 캐러 갈래"라며 패닉에 빠진다. 정준원은 번뜩이는 아이디어를 마구 쏟아내며 노래부터 콘셉트까지 촬영 방향을 주도해 모두를 놀라게 했다.
이후 본격 홍보 영상 촬영이 시작되자 지난주 폭군의 셰프로 멤버들에게 불호령을 내리던 정준원은 폭군의 연출가 '정 감독'이 돼 현장을 이끌었다고 해 궁금증을 더한다. 연출에 완전히 몰입한 정준원은 평소 술 먹고 추는 춤까지 공개했고, 이를 본 강유석이 "형 다 내려놨구나"라며 놀라움을 감추지 못해 현장을 웃음바다로 만들었다.

멈추지 않는 웃음과 연이은 NG로 인해 촬영은 좀처럼 끝나지 않는다. 정준원은 "알바가 장난이야?", "이게 안 되나? 정신 차려!"라며 열정을 보였고 급기야 이수지가 정준원 앞에 무릎을 꿇는 사태까지 벌어졌다고 해, 과연 이들이 무사히 홍보 영상을 완성할 수 있을지 관심을 모은다.

MBC '알바로 바캉스'는 이날 오후 9시 10분 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

