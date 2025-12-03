사진=티빙

'빌런즈' 천재 설계자 유지태가 완벽한 욕망의 판을 펼친다. 앞서 유지태는 2011년 12월 김효진과 결혼 후 두 자녀를 품에 안았다.오는 18일(목) 공개되는 티빙 오리지널 '빌런즈' 측은 1일, 진짜와 가짜가 뒤섞인 판 위에서 속고 속이는 게임을 펼칠 나쁜 놈들의 전쟁이 극강의 몰입감을 자아내는 메인 예고편을 공개했다.글로벌 스트리밍 서비스를 통해 한국을 비롯한 아시아 태평양, 일본 등에서 동시 공개되는 '빌런즈'는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 피 튀기는 충돌과 대결을 그린 슈퍼범죄 액션이다. 위조지폐를 진짜로 맞바꾸려는 자들, 그들이 맞바꾼 돈을 다시 뺏고 뺏으려는 ‘센’ 놈들의 예측 불가한 두뇌게임이 박진감 넘치게 펼쳐진다.'시지프스' '푸른 바다의 전설' '주군의 태양' 등 연출하는 작품마다 성공 신화를 쓴 진혁 감독이 메가폰을 잡고, 범죄 스릴러 영화 '용서는 없다'를 연출한 김형준 감독이 집필을 맡아 차원이 다른 범죄 액션물의 탄생을 기대케 한다. 특히 유지태, 이민정 등 믿고 보는 배우들의 만남은 장르적 쾌감을 한층 더 극대화한다.1976년생 유지태는 천재적인 두뇌를 가진 승률 100%의 범죄 설계자이자, 베일에 가려진 ‘코드명 제이(J)’로 변신한다. 세상을 발칵 뒤집은 ‘카지노 딜러 위조지폐 사건’을 설계해 욕망의 판을 깐 인물. 이범수는 전 국정원 금융 범죄 전담팀 팀장 ‘차기태’역으로 분해 활약한다. 과거 ‘카지노 위조지폐 사건’에 휘말려 모든 것을 잃었던 그는 다시 나타난 위조지폐, 그리고 신출귀몰한 설계자 ‘제이’를 잡기 위해 집요한 추적을 시작한다. 최고의 지폐도안 아티스트 ‘한수현’은 1982년생 이민정이 맡아 열연한다. 인생이 송두리째 뒤바뀐 사건 이후 응징의 순간만을 기다리며 판을 뒤집기 위해 거센 소용돌이 속으로 뛰어든다.메인 예고편은 "그놈이 다시 나타났어"라는 내레이션과 함께 등장한 제이(유지태 분)의 비범한 아우라로 호기심을 자극한다. 어둠이 내린 골목에서 누군가를 향해 총을 겨누는 그의 서늘한 눈빛이 숨 막히는 긴장감을 선사한다. 이어 지폐 도안 아티스트 한수현(이민정 분)을 찾아가 꿈의 위조지폐 슈퍼노트로 제대로 해보자는 그의 제안은 심상치 않은 게임판의 시작을 알린다. 진폐와 구별이 불가능한 완벽한 위조지폐 ‘슈퍼노트’ 제작에 돌입, 오천억 원의 가짜 돈을 손에 쥔 두 사람의 모습에 이어진 ‘가장 나쁜 놈들의 ‘슈퍼’ 범죄가 시작된다’라는 문구는 상상을 초월하는 욕망의 판을 예고하며 기대를 달군다.엇갈린 욕망의 충돌은 이들 관계의 변화를 짐작게 한다. 의문의 화재 현장에서 나타난 제이를 붙잡는 한수현. 어쩐 일인지 그를 매몰차게 뿌리치는 제이의 모습이 흥미진진하다. 공조와 배신이 뒤엉킨 위험한 전쟁 속 위조지폐 오천억을 진짜로 맞바꾸려는 자들, 그리고 그들을 뒤쫓는 차기태(이범수 분)까지. ‘진짜가 가짜 되고 가짜가 진짜 되는’ 욕망의 게임판에서 살벌하게 맞붙을 빌런들의 전쟁이 어떻게 펼쳐질지 이목이 쏠린다.'빌런즈'는 오는 18일(목) 티빙에서 공개되며, HBO Max를 통해 아시아 태평양 17개 국가 및 지역, 디즈니+ 재팬을 통해 일본에서도 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr