오은영 박사가 금쪽이 아빠에게 진심 어린 충고를 했다.26일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내새끼'에서는 '극단적인 말을 하는 중2 아들, 혹시 청소년 우울증일까요?'의 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 방송에서 금쪽이와 금쪽이 아빠는 새로운 도전을 위해 마라톤에 나섰다. 그러나 출발 전부터 하기 싫은 기색을 보이던 금쪽이. 금쪽이 아빠는 금쪽이의 태도가 못마땅해 화를 표출했다.금쪽이도 고집을 꺾지 않아 양쪽이 팽팽하게 맞서는 상황. 결국 분노한 금쪽이 아빠는 "손을 놓으라고"라고 얘기했고, 아빠는 "네 친구냐 내가"라며 아들의 멱살을 잡고 패대기를 쳤다.이를 지켜보던 MC들은 "목도 빨개졌다"라며 경악을 금치 못했다. 금쪽이 아빠는 "아빠랑 할머니를 왜 이렇게 힘들게 하냐"고 얘기했고, 금쪽이는 "그러니까 제가 없어지겠다"라며 극단적인 말을 하면서 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.또한 금쪽이 아빠는 "엄마 아빠 죽는 꼴 보고 싶냐"며 "네가 말한 것처럼 똑같이 할 때니까 너 혼자 잘 살아라"라며 금쪽이를 자극했다.이를 심각하게 지켜본 오 박사는 "자녀한테 서운하거나 화가 날 수는 있다. 하지만 금쪽이는 지금 아픈 아이다. 고위험군이고, 정서적으로 어려움이 많다. 제대로 이해하지 않으면 잘못하면 영원히 아이를 놓칠 수 있다"며 간절한 진심을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr