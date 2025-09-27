SNS

대식좌의 밥상

대식 크리에이터 히밥이 부산을 찾아 진정한 먹방을 선보인다.오는 28일 방송되는 코미디TV '대식좌의 밥상'에서 히밥은 이른 아침부터 부산의 유명 안동갈비 전문점을 방문해 첫 끼로 무려 고기 9인분을 완벽하게 클리어한다.안창살, 생갈비, 안동갈비, 그리고 사골육수로 우려낸 된장찌개까지 아침 식사로 즐긴 히밥은 “기름진 고기를 좋아한다면 생갈비를, 육향을 중요하게 여긴다면 안창살을 추천한다”고 꿀팁을 전수했다.두 번째 식당도 돼지고기 한상차림으로 끝나지 않는 고기 먹방을 펼친다. 이곳은 돼지 한 마리를 통째로 매입해 직접 선별하고 손질하는 곳으로 히밥은 앞다리살, 목살, 오겹살 등 다양한 부위를 맛본다.더불어 체력 보충을 위한 대구탕과 제철 활어회, 대게찜, 가리비 등 신선한 해산물 코스도 소개하며 부산 먹거리의 진수를 알차게 담아낸다.한편 히밥의 화려한 먹방 여정은 '대식좌의 밥상'을 통해 확인할 수 있으며, 일요일 오전 9시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr