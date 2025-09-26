박민수는 26일 공식 유튜브와 SNS를 통해 싱글 '보름아'의 라이브 클립을 선보였다. 영상 속 박민수는 한국적인 분위기의 수트를 착용하고 '보름아'를 열창했다. 그는 편안한 무드와 구수한 음색, 안정적인 보컬로 몰입도를 높였으며, 흥겨운 몸짓으로 경쾌한 분위기를 더했다.
이번 라이브는 국악적인 요소가 가미된 멜로디와 동양적 미감을 강조한 연출이 어우러져 곡의 매력을 극대화했다.
'보름아'는 지난 1월 발매된 곡으로, 보름달을 주제로 한 가사와 명절 분위기를 담아 '명절 시즌송'으로 자리 잡았다. 박민수는 추석을 맞아 가족과 함께 따뜻한 시간을 보내길 바라는 마음을 담아 이번 라이브 클립을 준비했다.
박민수는 충청남도 고향사랑기부제 홍보대사와 서천군 제1호 홍보대사로 활동 중이다. 최근에는 '2025~2026 충남 방문의 해' 앰배서더로 참여해 '와우! 씨엔 페스타' 무대에서 신곡 '서해야'를 처음 공개하는 등 다양한 활동을 이어가고 있다.
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT