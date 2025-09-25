이미지 크게보기 사진 = 진태현 박시은 부부 유튜브 채널

배우 진태현이 상탈(상의 탈의) 논란에 대해 자신의 소신을 밝혔다.25일 진태현 박시은 부부의 채널 '박시은 진태현 작은테레비'에는 "박시은 진태현의 러닝 대기획 우리 모두 하나가 됩시다 1편 상의 탈의"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 진태현은 "상탈이 뭐 어떠냐는 사람도 있고, 꼭 벗어야 하냐는 의견도 있다. 두 쪽 다 이해한다"며 "나 역시 트랙 운동장이나 공원이 한산한 시간대에는 상의를 벗고 뛰어본 적이 있다. 여름 장마철이나 동남아 날씨에선 기능성 옷이 제 역할을 못 한다"고 설명했다.하지만 진태현은 상의 탈의 후 달리기 중 항의를 받은 경험도 털어놨다. 그는 "운동장에서 뛰는데 옷을 입어달라는 얘기를 들었다. 한 번도 제지를 당한 적이 없었는데, 달리던 남성분이 불편하다고 하더라. 결국 다시 입었다"고 말했다.아내 박시은도 의견을 보탰다. 그는 "차라리 나라에서 법적으로 제재해 줬으면 좋겠다. 기준이 있으면 벗고 싶은 사람도 참을 수 있고, 보기 싫은 사람도 납득할 수 있지 않겠냐"고 제안했다.이에 진태현 역시 법적 기준 마련의 필요성에 대해 "상탈이 불법이 아니라면 제지하는 현수막이나 항의가 의미가 없어지고 결국 싸움으로 번질 수 있다. 그런 싸움을 없애려면 국회의원분들이 정리를 해주시면 좋겠다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr