차수연(유진 분)이 현민철(지현우 분)의 이혼 요구를 거부했다.25일 방송된 MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디' 2회에서는 차수연과 현민철의 갈등이 그려졌다.앞서 방영된 1회에서 대통령 당선이 된 현민철이 아내 차수연에게 이혼을 선언하면서 두 사람의 갈등이 본격화됐다.현민철은 "중요한 시기가 아니면 상관없냐"라고 재차 이혼 의사를 물었고, 차수연은 "당선되자마자 이혼하면 언론이 가만히 있을 것 같냐. 당신 지지율 반토막 나는 거 시간문제다. 이혼은 안 돼"라고 단호하게 말했다.차수연의 단호한 모습에 현민철은 "이유는 묻지도 않네? 이유도 안 묻고 왜 헤어지자고 하는지 묻지를 않는다. 마치 알고 있는 것처럼. 그러니까 헤어지자고 하는 거다"라고 다시 한번 이별을 언급했다.그런 가운데 차수연의 딸 현지유(박서경 분)는 아빠 현민철의 불륜을 목겼다고 털어놨다. 현지유는 "둘이 같이 있는 거 내가 봤다. 아빠는 여기 있을 자격이 없다"라며 분노했다.차수연은 "지유를 위한다면 처음부터 들키지 말았어야 했다. 당신 사생활 존중하는데 완벽하라는 게 아니라 들키지 말라는 거였다"라며 딸 지유를 위해 다시 한번 이혼을 거절했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr