텐아시아 DB

배우 임시완이 어디서도 보지 못한 화려한 스타일링으로 시선을 끌었다.25일 오후 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 열렸다. 행사에는 이태성 감독을 비롯해 배우 임시완, 박규영, 조우진이 참석했다.'사마귀'는 든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 '사마귀'(임시완)와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 '재이'(박규영) 그리고 은퇴한 레전드 킬러 '독고'(조우진)가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화다.이날 임시완은 자신의 패션에 대해 “해명하자면 옷 피팅을 하면서 이 옷의 색상이 사마귀 색인 초록색과 같아서 입고 나가야겠다고 생각했다"라고 말문을 열었다. 이어 “나 혼자 이 속에서 튀어보겠다거나 돋보이겠다는 생각은 없었다. 부귀영화를 누리겠다는 생각은 아니었다. 다음부터 드레스코드가 있다면 충실하게 맞춰보겠다. 원만한 합의를 거치겠다”고 너스레를 떨었다.이를 들은 조우진은 “덧붙이자면 한울과 스승인 독고의 공통점이 옷을 좋아하는 것이다. 그래서 ‘사마귀’ 속 의상을 다 합쳐서 콘셉트를 잡은 거 같다”며 “오늘 보면서 ‘우리 시완이 아이돌이었지’ 했다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.'사마귀'는 오는 26일 공개한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr