배우 박지현이 함께 호흡을 맞췄던 배우 김건우를 언급하며 "전작에서 맡았던 손명오 캐릭터가 전혀 떠오르지 않았다"고 말했다.25일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 출연한 박지현을 만났다. '은중과 상연'은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 은중(김고은 분)과 상연 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 박지현은 극 중 천상연 역을 맡았다.작품을 위해 어떤 노력을 했냐는 질문에 박지현은 "20대, 30대, 40대 연기를 모두 소화해야 했기 때문에 주변 사람들을 많이 참고했다"고 답했다. 그는 "원래도 평소에 연기를 할 때 주변 사람들이나 요소들을 열심히 공부하려고 하는 편이다. 그래서 내 주변 분들에게 감사하다고 말하고 싶다. 그들 덕분에 상연이의 다양한 모습을 표현할 수 있었다"고 덧붙였다.극 중 김상학 역을 맡은 김건우와의 호흡도 정말 좋았다고. 박지현은 "많은 분이 건우 배우를 손명오 캐릭터로만 인식하시던데 실제로 딱 봤을 때 전혀 손명오가 떠오르지 않았다"고 말했다. 박지현은 " 실제로 김상학과 많이 닮아있는 사람이었다. 본체가 온화하고 따듯한 사람이다. 촬영하면서 장난을 많이 쳤는데 다 받아줬다. 태평양처럼 마음이 넓은 사람이다"라며 웃어 보였다.'은중과 상연'은 지난 12일 넷플릭스를 통해 15부 전편이 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr