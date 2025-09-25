사진제공=SBS '사마귀'

'사마귀: 살인자의 외출' 고현정이 다시 한번 연금주택을 나온다. 공개된 사진 속 고현정의 파리한 안색이 눈길을 끈다.SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'은 '사마귀'로 불리는 잔혹한 연쇄살인마 엄마 정이신(고현정 분)과 그녀를 평생 증오한 형사 아들 차수열(장동윤 분)의 공조수사를 그린 고밀도 범죄 스릴러다.정이신은 23년 만에 재회한 아들을 도우려는 것인지, 이용하려는 것인지 도무지 속내를 알 수 없는 인물이다. 그런 정이신이 드물게 흔들린 순간은, 또 다른 범죄자 서구완(이태구 분) 입에서 아들 차수열과 며느리 이정연(김보라 분)의 이름이 나왔을 때였다. 정이신이 남가뢰의 독을 모아 처음 연금주택을 탈출했을 때, 서구완은 의문의 뺑소니 교통사고를 당해 사망했다.이런 가운데 '사마귀' 제작진이 정이신이 다시금 연금주택을 벗어나는 7회 한 장면을 공개해 열혈 시청자들의 불안감을 증폭시킨다.사진 속 정이신은 연금주택에서 자신의 일거수일투족을 감시하던 보안 책임자 김우태(길은성 분)를 뒤로 한 채 연금주택 정원을 빠져나가고 있다. 그러다 돌아선 정이신은 김우태의 곁으로 다가가 무언가 말을 한 것으로 보인다. 의미심장한 정이신의 눈빛과 당황한 듯한 김우태의 표정이 극명하게 대비된다. 정이신이 연금주택을 나서며 김우태에게 한 말은 무엇일까.그런가 하면 경찰 최중호(조성하 분)가 연금주택을 나서는 정이신을 진중하고도 날카로운 눈빛으로 지켜보고 있어 궁금증을 자아낸다. 이를 통해 최중호가 정이신과 동행할 것으로 보인다. '사마귀' 모방 살인 사건 범인 윤곽이 드러난 가운데 정이신이 김우태의 제지 없이 연금주택을 나가는 이유는 무엇일까. 정이신과 최중호는 대체 어디로 향하는 것일까.이와 관련 제작진은 "26일 방송되는 7회에서는 정이신이 연금주택 밖으로 나선다. 이것은 정이신에게는 목숨과 바꿔야 할 수도 있는 매우 위험하지만 절실한 선택이 될 것이다. 그럼에도 정이신은 놀라울 정도로 침착하고 소름 돋도록 섬찟한 모습을 보여준다. 배우 고현정의 압도적인 표현력과 강력한 화면 장악력이 빛날 것이다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.정이신이 연금주택을 탈출했을 때 사람이 죽었다. 그런데 정이신이 또다시 연금주택 밖으로 나간다. 시청자 불안감이 높아질 수밖에 없는 상황. '사마귀' 7회는 26일 밤 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr