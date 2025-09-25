'요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼' 오은영이 "할머니를 분가시켜라"는 솔루션을 내려 그 이유에 궁금증을 자극한다.
오는 26일 저녁 8시 10분 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼'에서는 '극단적인 말을 하는 중2 아들, 혹시 청소년 우울증일까요?'의 두 번째 사연이 공개된다.
지난 방송에서는 극단적인 발언과 돌발 행동을 보이며 청소년 우울증으로 힘들어하던 금쪽이의 모습이 소개돼 충격을 안겼다. 오 박사를 만나 처음으로 눈물을 보였던 금쪽이가 이번에는 어떤 변화를 보여줄지 관심이 모아진다. 관찰 영상 속 금쪽이는 이혼 후 따로 지내는 엄마와 쇼핑을 하고 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보낸다. 그러나 귀가 후, 아빠와 할머니가 나누는 험담을 엿듣던 금쪽이는 몰래 녹음을 시도하다 들키고, 심한 꾸지람을 받는다. 이를 지켜본 오 박사는 "이런 행동이 반복되면 심각한 문제로 이어질 수 있다"며 강하게 경고한다.
이어진 저녁 식사 자리에서도 금쪽이를 겨냥한 아빠와 할머니의 갈등은 계속된다. 할머니가 금쪽이에게 청소를 지시하며 목소리를 높이고 아빠의 동요가 이어지자, 급기야 금쪽이는 집에서 사라지고 만다. 과연 금쪽이는 어디에 있었던 걸까.
또한 오 박사는 아빠를 향해 "어머니로부터 정서적 독립을 하지 못한 상태"라고 분석하며 가족 갈등의 뿌리를 짚는다. 또한 "할머니 분가시켜라"는 강력한 조언을 건넨다.
이혼 후에도 풀리지 않는 상처가 이어지는 이 가족의 현실 속에서 금쪽이는 치유의 길을 찾을 수 있을지, 그 해답은 오는 26일 저녁 8시 10분, 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼'에서 확인할 수 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
