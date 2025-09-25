/ 사진=텐아시아DB

'요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼' 오은영이 "할머니를 분가시켜라"는 솔루션을 내려 그 이유에 궁금증을 자극한다.오는 26일 저녁 8시 10분 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼'에서는 '극단적인 말을 하는 중2 아들, 혹시 청소년 우울증일까요?'의 두 번째 사연이 공개된다.지난 방송에서는 극단적인 발언과 돌발 행동을 보이며 청소년 우울증으로 힘들어하던 금쪽이의 모습이 소개돼 충격을 안겼다. 오 박사를 만나 처음으로 눈물을 보였던 금쪽이가 이번에는 어떤 변화를 보여줄지 관심이 모아진다.관찰 영상 속 금쪽이는 이혼 후 따로 지내는 엄마와 쇼핑을 하고 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보낸다. 그러나 귀가 후, 아빠와 할머니가 나누는 험담을 엿듣던 금쪽이는 몰래 녹음을 시도하다 들키고, 심한 꾸지람을 받는다. 이를 지켜본 오 박사는 "이런 행동이 반복되면 심각한 문제로 이어질 수 있다"며 강하게 경고한다.이어진 저녁 식사 자리에서도 금쪽이를 겨냥한 아빠와 할머니의 갈등은 계속된다. 할머니가 금쪽이에게 청소를 지시하며 목소리를 높이고 아빠의 동요가 이어지자, 급기야 금쪽이는 집에서 사라지고 만다. 과연 금쪽이는 어디에 있었던 걸까.또한 오 박사는 아빠를 향해 "어머니로부터 정서적 독립을 하지 못한 상태"라고 분석하며 가족 갈등의 뿌리를 짚는다. 또한 "할머니 분가시켜라"는 강력한 조언을 건넨다.이혼 후에도 풀리지 않는 상처가 이어지는 이 가족의 현실 속에서 금쪽이는 치유의 길을 찾을 수 있을지, 그 해답은 오는 26일 저녁 8시 10분, 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내새끼'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr