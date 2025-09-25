신곡 스포 무대 쏟아진다…김준수·김재중 나선 ATA, 이번 주말 한강 가야 할 이유 [ATA프렌즈]

가수 김준수, 김재중/사진 제공=팜트리아일렌드, 인코드

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?한결 선선해진 날씨에도 이번 주말(27~28일) 난지한강공원을 한여름처럼 달굴 페스티벌이 열린다. 'K팝의 원조' 김준수, 김재중부터 듀오 잔나비, 페퍼톤스, 그룹 더보이즈, 투어스 등 K팝 팬부터 인디 신 팬까지 모두 만족할 공연이라 기대감이 커진다. 그뿐만 아니라 피크닉 분위기를 더해 줄 먹거리와 무대 위 깜짝 이벤트까지 찾아온다.ATA 페스티벌에 가야 할 이유는 분명하다. 인디와 K팝을 모두 아우르는 라인업을 자랑하기 때문이다. 27일 헤드라이너는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수다. 그는 아이돌 활동부터 뮤지컬, 각종 예능과 영상 콘텐츠까지 폭넓은 활동으로 사랑받고 있다. 뮤지컬 배우 전문 소속사 팜트리아일랜드를 설립해 뮤지컬계에서 활약하는 동시에, 지난달 일본에서 팬 콘서트를 개최하고 4회 공연을 전석 매진시켰다.김준수가 나오는 27일에는 잔나비와 페퍼톤스가 서브 헤드라이너로 나선다. 이무진, 10CM, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임, 황가람 등 대중적인 아티스트가 대거 출연한다.28일 헤드라이너는 김재중이다. 데뷔 22년 차인 그는 일본, 베트남, 태국 등지에서 꾸준히 투어 활동을 펼치며 식지 않는 인기를 자랑하고 있다. 또 김재중은 유튜브 콘텐츠 '재친구'의 MC로 활약하며 다양한 아티스트의 이야기를 끌어내 관심받고 있다. 김재중은 아이돌 육성자로서도 성과를 보였다. 그는 인코드 엔터테인먼트의 최고전략책임자(CSO)로서 지난해 10월 데뷔한 걸그룹 세이마이네임을 프로듀싱했다. 세이마이네임은 ATA 페스티벌에서 김재중보다 하루 앞선 이달 27일 무대에 오른다.김재중 무대 당일에는 서브 헤드라이너로 더보이즈와 투어스가 출격한다. 그룹 크래비티, 가수 하성운, 그룹 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트도 같은 날 공연한다.ATA페스티벌에서는 컴백을 앞둔 아티스트들이 '스포일러 무대'를 선보일 예정이라 K팝 팬들의 관심이 쏠린다. 더불어 양일 아티스트들은 무대 위에서 숨겨진 미션을 진행한다. 히든 미션으로 무대 중 돌발 행동을 보일 것으로 예상돼 궁금증을 더한다.K팝 팬들이라면 열광할 이벤트들도 예정돼 있다. 본인이 직접 아이돌처럼 스타일링을 할 수 있는 '아이돌 스타일 라운지'부터 직접 포토 카드를 제작해보는 체험 존, 포토존이 마련돼 있다.여름이 가신 가을, 한강 피크닉을 페스티벌 무대와 함께 즐길 수 있다는 점에서 이번 주말 연인, 친구, 가족과 데이트 코스로 좋다. 공연장 피크닉 존에서 돗자리를 깔고 앉아 인근에 있는 15개 F&B 매점에서 분식부터 한식, 양식, 타코, 디저트 등 다양한 먹거리를 즐길 수 있다.DMC(디지털미디어시티역) 인근에서 공연장까지 오가는 무료 셔틀버스도 있어 방문이 수월하다. 버스는 오전 9시부터 오후 10시까지 운영된다. 버스를 통해 DMC 2번과 8번 출구 사이 새누리 어린이 공원과 공연장 티켓존 인근까지 한 번에 이동할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr