엑소(EXO)의 리더 수호가 오오티비 예능 '전과자: 매일 전과하는 남자(이하 전과자)' 시즌 7의 '대리 출석자'로 나서며 남다른 예능감을 뽐낸다. 앞서 '전과자'는 비투비 이창섭이 2월까지 진행한 뒤 하차했고, 이후 카이가 바통을 이어 약 7개월간 활약했다. 이제 그 뒤를 수호가 잇는다.'전과자'가 25일(오늘) 시즌 7을 첫 공개한다. '전과자'는 전국의 대학교들을 종횡무진 누비며 다양한 학과를 리뷰하는 콘텐츠. 최근 '2대 전과자' 카이가 수강 신청에 직접 도전하며 시즌 7을 예고한 티저 영상이 공개됐다.시즌 7의 첫 화에는 북미투어를 떠난 카이 대신 엑소의 리더 수호가 대리 출석해 자리를 빛낸다. 이날 수호는 "엑소 멤버 중 유일하게 대학 생활을 경험했다"라며 남다른 자신감을 드러낸다. 또한 대학 시절을 회상하며 "한예종 연기과 09학번 출신으로, 대한민국을 대표하는 배우 변요한-박정민-임지연이 내 동기"라며 '웅장한 라인업'을 자랑해 시작부터 흥미를 높인다.수호가 찾아가는 학교는 항공사 지상 직원의 업무를 체험할 수 있는 인하공업전문대학 항공경영학과로, 수호는 강의실을 찾아가는 길부터 행인들에게 인터뷰를 신청해 질문 수집에 나선다. 학교에 도착해서는 본격적으로 출입국 업무 실습수업을 수강하며 실제 공항 내부처럼 꾸며진 공간에서 탑승권 발급, 수화물 위탁 등 탑승 수속 과정에서 벌어지는 승객 응대 과정을 직접 체험하기도.수호는 이코노미에서 비즈니스 좌석으로 업그레이드되는 경우, 오버부킹 보상 제도, 수하물을 가장 빠르게 받을 수 있는 방법 등 평소 궁금했던 '현실 질문'들을 던질 예정이라 호기심을 유발하고 있다. 과연 '항공사 잘알' 교수님의 답변은 무엇일지, 대학생 경력자 수호의 내공이 돋보인 '전과자' 대리 체험 현장에 시선이 집중된다.그런가 하면 지난 9월 22일 네 번째 미니 앨범 'Who Are You'를 발표한 수호는 이날 가장 기억에 남는 비행기 에피소드에 대해 "공항 라운지에서 축구 스타 메시를 만난 적이 있다"라고 밝혀 도파민을 끌어올린다. 수호는 "메시를 보고 너무 놀라 입을 다물지 못하고 있었는데, 뒤에 있던 엑소 담당 경호원도 깜짝 놀라고 있더라"라며 당시의 상황을 생생하게 재현해 폭소를 유발한다.수호의 '대리 출석'이 신선한 웃음을 더한 '전과자' 시즌7 첫 회는 25일(오늘) 오후 6시 오오티비 스튜디오(ootb STUDIO) 유튜브 채널에서 공개되며, 이후 매주 목요일 오후 6시에 구독자들을 찾아간다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr