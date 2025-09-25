가수 KCM이 유튜브 콘텐츠 ‘야쿠르트 퍼가요’ 마지막 촬영 소감을 밝혔다.
KCM은 지난 24일 자신의 SNS에 제작진으로부터 축하 꽃다발과 케이크를 받고 있는 영상과 함께 “같이 땀 흘려준 우리 제작진 여러분들 마지막까지 감동주기 있어요? 덕분에 웃고 즐기면서 촬영했습니다. 함께 했기에 더 빛났던 시간. 다시 또 만나 웃고 또 함께 해요”라고 적었다.
그러면서 “따뜻한 웃음과 마음 진심으로 감사하다. 웃음과 건강까지 전할 수 있어서 행복한 시간이었다”고 덧붙였다.
‘야쿠르트 퍼가요’는 KCM이 거리의 시민들을 만나 1990년대, 2000년대 문화에 대해 이야기를 나누는 콘텐츠다. KCM이 이태원, 을지로, 동대문, 용산 등에 나가 현재의 트랜드와 자신이 10대, 20대 때 경험한 문화에 대해 시민들과 함께 자연스럽게 이야기를 나눴다. 특히 KCM이 지금은 사라진 야쿠르트 가방을 메고 시민들에게 야쿠르트 한 병씩을 건네며 친근하게 다가가 자연스럽게 각자의 유쾌한 이야기를 이끌어내 재미를 줬다. 지난달 1일 첫 번째 콘텐츠 업로드 이후 매회 15만회 이상의 조회수를 기록하며 꾸준히 사랑을 받고 있다. 무엇보다 KCM만의 유쾌한 텐션과 입담, 특유의 레트로 콘셉트 의상과 토시 등의 패션 아이템까지 더해져 호평을 받았다.
한편 KCM은 올해 초 삶에 지친 모든 이를 위한 노래 ‘나라는 사람에게’를 발표했다. 또 최근 셋째 아이가 태어날 것이란 사실을 공개하며, 곧 다섯 식구가 될 가족을 위한 사랑노래 ‘그댄 내게 가장 예뻐요’를 발표하기도 했다. 또 일본에서 정식 데뷔 EP ‘아노히노 키오쿠’(あの日の記憶)를 발표하고 단독공연을 여는 등 뮤지션으로 활발한 행보를 이어가고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
