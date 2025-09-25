사진=텐아시아DB

개그맨 김준호가 싱가포르 고물가 앞에서 놀란 반응을 보인다.오는 27일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 18회에서는 인도네시아 빈탄섬 일정을 마친 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 싱가포르로 이동해 '보일링 시푸드 레스토랑'을 찾는 모습이 공개된다.이날 멤버들은 배를 타고 싱가포르로 복귀했다. 김준호는 "갑각류를 좋아하는 멤버들을 위해 예약했다"며 이들을 식당으로 안내했다. 그는 시그니처 메뉴인 '보일링 크랩'을 추천했지만, 홍인규는 "메뉴 하나에 50만 원이 넘는다. 빈탄섬보다 두 배 비싸다"고 말하며 놀랐다. 김준호 역시 "너무 비싸다. 이 정도만 시키자"고 했다.이어 스케줄로 먼저 귀국해야 하는 하승진을 두고 멤버들은 "돈 안 쓰고 가는 거 아니냐"고 농담을 건넸다. 식사 자리에서 김대희는 하승진에게 "농구계 건배사는 뭐냐"고 물었고, 하승진은 "요즘은 잘 안 한다. '청바지' 같은 건 아니냐"고 답했다. 김준호는 "우리만의 건배사가 있다"고 말했다.이후 멤버들은 '보일링 크랩'을 맛보며 "확실히 다르다"며 엄지를 치켜세웠다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr