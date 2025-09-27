/ 사진 제공: 이성경(판타지오), 채종협(블리츠웨이엔터테인먼트)

MBC 금토극 '메리 킬즈 피플'에 이어 '달까지 가자'까지 연이어 1%대 시청률을 기록하고 있는 가운데 ‘찬란한 너의 계절에’가 이성경과 채종협으로 캐스팅을 확정지었다.내년 상반기 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(기획 남궁성우 / 극본 조성희 / 연출 정상희, 김영재 / 제작 팬엔터테인먼트)는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스를 그린 작품이다.‘찬란한 너의 계절에’는 ‘서른이지만 열일곱입니다’, ‘그녀는 예뻤다’, ‘고교처세왕’을 집필한 ‘청량 로맨스의 대가’ 조성희 작가와 ‘팬레터를 보내주세요’와 ‘원더풀 월드’를 통해 섬세한 연출력을 인정받은 정상희 PD가 의기투합했다. 여기에 로맨스 장르에서 독보적인 행보를 이어가고 있는 이성경과 채종협의 만남이 성사되며 일찌감치 내년 상반기 기대작으로 떠올랐다.극 중 이성경은 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 ‘나나 아틀리에’의 수석 디자이너 송하란으로 분한다. 하란은 무결점의 완벽해 보이는 이미지와 달리 사랑하는 사람들을 떠나보낸 상처로 스스로를 겨울에 가둔 인물이다. 하지만 찬과의 우연한 만남으로 일상에 균열이 생기며, 단단히 붙잡고 있던 삶의 균형이 흔들리기 시작한다.‘착한 사나이’, ‘낭만닥터 김사부’ 시리즈, ‘사랑이라 말해요’, ‘역도요정 김복주’ 등을 통해 탄탄한 필모그래피와 캐릭터 소화력을 인정받은 이성경은 차갑고 단단한 방어막 뒤에 숨은 복합적인 감정을 섬세한 연기로 풀어내며 또 한 번 ‘로코 여신’의 진가를 입증할 전망이다.채종협은 세계적인 애니메이션 스튜디오 소속 캐릭터 디자이너 선우찬 역을 맡는다. 찬은 햇살처럼 밝고 유쾌한 이면에 과거 의문의 사고로 인한 깊은 상처를 품고 살아가는 인물이다. 그러나 하란과의 만남을 통해 상상도 못한 비밀과 마주하며 인생의 새로운 국면을 맞게 된다.‘우연일까?’, ‘Eye Love You(아이 러브 유)’, ‘무인도의 디바’, ‘너에게 가는 속도 493km’ 등을 통해 넓은 연기 스펙트럼을 입증한 채종협은 특유의 진정성 있는 연기로 삶의 찬란함과 아픔을 동시에 담아내며 시청자들에게 따뜻한 공감과 진한 여운을 선사할 것으로 기대를 모은다.제작진은 “이성경과 채종협은 각각의 캐릭터와 서사를 가장 설득력 있게 표현할 수 있는 최적의 배우들이다. 과거의 비밀을 마주하게 된 두 사람이 서로의 겨울을 녹여줄 봄이 될 수 있을지, 그리고 두 사람 사이에 얽힌 미스터리와 감정의 파동은 시청자들에게 ‘찬란한 감동’을 선사할 테니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.한편 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’는 본격 예열을 마치고 내년 상반기 방송을 목표로 제작에 박차를 가하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr