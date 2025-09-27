사진=텐아시아DB

세븐틴 멤버 승관이 신인감독 김연경에서 매니저로 활약하며 ‘성덕’이 됐다. 평소 배구 팬으로 알려진 그는 부상 투혼까지 보이며 프로그램에 열정을 쏟았다고 밝혔다.24일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서는 새 예능프로그램 '신인감독 김연경' 제작발표회가 열렸다. 김연경과 세븐틴 승관, 표승주, 권락희 PD 등이 참석해 프로그램을 소개했다.'신인감독 김연경'은 신인 감독으로 돌아온 '배구 황제' 김연경의 구단 창설 프로젝트를 담는다. 프로 무대에서 충분한 기회를 얻지 못했지만, 여전히 기량과 열정을 지닌 선수들이 모여, 김연경 감독의 지도 아래 다시 코트를 누비는 과정을 그린다.승관은 "매니저가 배구팀에 소속돼서 팀이 평소 훈련할 때 최대한 옆에서 서포트를 해주는 역할을 맡았다. 라커룸에서 유니폼을 세팅하고, 스태프분들과 함께 준비하면서 시간 공지한다거나 경기 중에 물을 챙겨주고 땀도 닦아주기도 했다. 옆에서 마인드 코치 역할도 했다. 최대한 방해되지 않게 옆에서 도움을 줄 수 있는 그런 역할이었다”고 설명했다.이어 "내가 예전부터 배구를 본다고 했을 때 ‘배구를 봐?’라는 생소한 시선을 많이 느꼈다. 배구는 한 번도 안 본 사람은 있어도, 한 번만 본 사람은 없다. 보면 계속 빠져들 수밖에 없다. 멤버들과 함께 4강 신화도 다 봤다. 스포츠 예능이 너무 많지만, 배구라는 종목 자체가 메리트가 있다고 생각한다"고 자신 있게 말했다.그는 "콘서트 하면서도 목이 안 쉬고 멀쩡했는데, 프로그램 녹화 시즌에 목이 나갔다”고 털어놨다. 이에 김연경은 "우리 프로그램 녹화와 콘서트 준비 시기가 겹쳤다. 승관 씨가 부상 투혼을 했다”고 강조했다.승관은 "선수분들을 보면 정말 애착이 간다. 이번 배구 예능을 하면서 배구를 더욱 사랑하게 됐다. 내가 멘트를 쳐서라도 선수분들이 조금이라도 더 주목받을 수 있다면 좋겠다고 생각했다. 선수분들의 스타일을 보며 혼잣말도 해보곤 했다. 세븐틴 승관이라는 타이틀을 내려놓고, 내 인생에서 가장 사랑하는 스포츠인 만큼 프로그램을 정말 즐겁게 촬영했다”고 말했다.'신인감독 김연경'은 28일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr