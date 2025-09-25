사진제공=UAA

배우 장기용, 안은진이 출연하는 드라마 '키스는 괜히 해서!'가 첫 방송을 확정 지었다.SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장 취업한 싱글녀(안은진 분)와 그녀를 사랑하게 된 재벌 2세 팀장(장기용 분)의 속앓이 로맨스다. '키스는 괜히 해서!'는 2025년 신설되는 SBS 평일드라마의 첫 주자로 오는 11월 12일 첫 방송된다.현재 수, 목요일 밤에는 각 채널에서 다양한 예능 및 시사 교양 프로그램이 전파를 타고 있다. 이에 스토리에 몰입하고, 등장 캐릭터에 자신의 감정을 이입하여 볼 수 있는 드라마에 대한 선호도가 높아지고 있다. 이런 상황 속 '키스는 괜히 해서!'는 SBS 평일드라마의 첫 주자로 시청자들을 찾아간다.'키스는 괜히 해서!'에서는 장기용, 안은진의 설레는 로맨스가 그려진다. '천원짜리 변호사' 김재현 감독, '쌍갑포차'와 '지금부터, 쇼타임!' 하윤아 작가, 태경민 작가가 의기투합해 색다른 로맨틱 코미디를 탄생시킬 예정이다.'키스는 괜히 해서!'는 11월 12일 오후 9시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr