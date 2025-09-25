사진=유튜브 채널 '나래식'

배우 박규영이 데뷔 후 몸매 관리법을 공개했다.지난 24일 유튜브 채널 '나래식'에는 '박규영 | "촬영 동안 돌아가시게 만든 분들이 너무 많아요" | 사마귀, 스위트홈 오디션, MZ샷, 차은우 영접 썰, 청소 루틴 [나래식]'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 박규영은 박나래와 운동, 다이어트, 루머에 관한 이야기를 나눴다.박규영은 웨이트 운동을 하고 있다고 밝히며 "등은 거의 마스터했다"고 말했다. 박나래가 팔근육을 보여달라고 요청하자 수줍게 팔을 들어 보였고, 박나래는 "라인이 예쁘다"고 감탄했다. 박규영은 학창시절 지금보다 15kg가량 더 나갔다며 "데뷔 후 화면에 더 명확히 보이고 싶고 예쁘게 입고 싶어 다이어트를 했다. 나는 노력형"이라고 전했다.또한 곧 개봉하는 영화 '사마귀'에 대해 "액션신이 많아 잘하지 못했는데 정말 많이 노력했다"고 언급했다.이날 방송에서 박규영은 온라인상 잘못 알려진 사실에 대해서도 직접 정정했다. 박나래가 육사시미를 대접하자 박규영은 "나무위키에서 보셨구나. 저도 봤는데 잘못된 정보가 많다"고 말했다. 이어 "술은 마시긴 하지만 잘하지 못하고, 육사시미를 좋아한다는 것도 사실이 아니다. 학교나 차량 정보도 다르게 올라가 있더라"고 설명했다.그는 "대학내일을 찍고 JYP에 캐스팅돼 연기를 시작했다는 건 사실"이라고 덧붙였다.한편 박규영이 출연한 넷플릭스 영화 '사마귀'는 오는 26일 공개된다. '사마귀'는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에서 긴 휴가 후 돌아온 킬러 사마귀(임시완 분)와 그의 동기이자 라이벌 재이(박규영 분), 은퇴한 레전드 킬러 독고(조우진 분)가 벌이는 대결을 그린 작품이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr