장영란, 400평 한의원 접고 백수된 ♥남편과 "권태기 올 듯"…"안 섹시해"('A급장영란')

방송인 장영란이 남편 한창과의 권태기에 대한 고민을 솔직히 털어놨다.24일 장영란 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '[단독] 한의사 그만둔 장영란 남편 요즘 뭐하고 사나 봤더니? (압구정에서 발견)'이라는 제목의 영상이 게시됐다.장영란은 "요새 불만이 있는 게 남편이 섹시하지 않다"고 고백했다. 장영란은 남편 한창과 함께 절친한 필라테스 강사 이모란을 찾아 운동 상담을 받았다. 장영란은 "남편이 집에서 혼자 운동을 하는데도 몸이 그대로다. 근육질로 만들어 달라"고 부탁했다. 또한 "거미형 몸매다. 배만 나오고, 나보다도 팔이 가늘다. 저는 요새 유행하는 테토녀고, 여기는 에겐남이어서 몸짱으로 만들어달라"고 요청했다.이모란은 한창의 몸을 체크한 뒤 39일 만에 근육 팔을 만들겠다고 선언했다. 장영란은 "남편이 나 말고 다른 여자의 손길을 느낀 적 없다"고 말해 웃음을 안겼다.장영란은 "운동법도 좀 알려달라"고 부탁했다. 그러면서 "권태기가 올랑 말랑한다. 새 남자와 사는 기분을 원한다"고 했다.앞서 장영란은 자신의 채널에서 "남편이 400평대 한방병원을 권리금과 모든 시설을 양도하고 정리했다"며 "현재 집안일을 하고 있다"고 밝혔다. 이어 남편의 헌신에 대해 "남편이 나를 위해 자기 꿈을 잠시 내려놓았다. 장영란을 더 잘 되라고 하는 마음이 고맙고 미안하다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr