차은우, 미모의 동료 유명 여배우도 감탄…"적응이 안 되는 녀석" ('나래식')[종합]

배우 박규영, 차은우/사진=텐아시아 사진DB

사진=유튜브 채널 '나래식'

배우 박규영이 차은우의 외모를 언급하며 감탄을 전했다.지난 24일 유튜브 채널 '나래식'에는 '촬영 동안 돌아가시게 만든 분들이 너무 많아요 | 사마귀, 스위트홈 오디션, MZ샷, 차은우 영접 썰, 청소 루틴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 박규영이 게스트로 출연했다.박나래는 박규영에게 "잘생긴 배우들과 작품을 많이 하지 않았냐"며 이진욱, 서강준, 차은우, 이종석, 임시완 등의 이름을 언급했다. 이어 "누가 제일 잘생겼냐"고 묻자, 박규영은 한참을 고민하더니 "차은우 배우님은 뵐 때마다 '이 우주에서 제일 잘생긴 녀석아', '봐도봐도 적응이 안 되는 녀석아'라고 한다"고 답했다.이에 박나래도 "차은우 씨가 데뷔 초 정말 잠깐 유명하지 않았을 때가 있었다. 그때 제가 같이 웹예능을 찍었다. 둘이 얼굴을 마주 보는 장면을 찍는데, 딱 보니까 '뭐지?' 싶었다"고 털어놨다. 박규영은 "그러니까 '뭐지?' 싶다"고 맞장구를 치며 공감했다.두 사람의 공감대는 차은우의 비현실적인 외모에 대한 경험담으로 이어졌다. 박규영과 차은우는 지난 2023년 MBC 수요드라마 '오늘도 사랑스럽개'에서 연인으로 호흡을 맞추기도 했다.또한 이날 방송에서 박규영은 새로운 장르에 대한 바람을 전했다. 강렬한 장르물에 주로 출연해온 그는 "요즘 멜로나 로코를 너무 하고 싶다"고 말했다. 이어 "너무 피를 많이 묻혔다. 피 땀 눈물의 연속이었다. 촬영하면서 많은 사람을 죽이는 역할이 많았다. 이번 '사마귀'에서도 보내는 역할이었다"고 설명했다.박나래는 이를 두고 "배우계의 상조라고 볼 수 있겠다. 정말 많이 보냈다"고 농담해 웃음을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr