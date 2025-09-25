사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
40억 대 자산가라고 알려진 이정진이 결혼 의지를 불태워 눈길을 끌었다.

24일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 182회에서는 '78즈' 천명훈과 이정진이 추석을 앞두고 '기혼반' 문세윤, 윤형빈을 만나 '결혼 의욕'을 다지는 하루가 펼쳐졌다.
사진=채널A
이정진은 천명훈이 운영하는 양평의 펜션을 처음 방문했다. 그는 천명훈을 보자 "소월 씨와는 잘 되고 있냐?"고 물었다. 천명훈은 "나야 계속 직진이지"라면서 "너도 먼젓번 소개팅 어땠냐?"고 되물었다. 이정진은 "느낌이 너무 좋았다. (소개팅녀의) 사람 대하는 방식이나 매너가 마음에 들었다"고 털어놨다. 천명훈은 "사실 여기가 스타 커플들이 많이 거쳐 간 곳"이라고 귀띔했고, 이정진은 "나도 좋은 기운 받아야지~"라며 웃었다. 그러던 중 문세윤과 윤형빈이 펜션을 깜짝 방문했다.

이정진과 만난 윤형빈은 과거 그와 함께했던 예능 프로그램의 추억을 떠올리며 "그때 정진이 형 별명이 '비덩'(비주얼 덩어리)이었다. 그런데 가정을 이루고 이 나이가 되니까 '저 형 안 됐다'는 느낌도 있다"고 돌직구를 던졌다. 이어 그는 "명훈이 형은 여자한테 너무 적극적이고 정진이 형은 반대여서 둘이 섞어놓으면 좋을 것 같은데"라고 안타까워했다. 문세윤 역시 고개를 끄덕이면서 "그와는 따로 연락하냐?"라고 이정진의 소개팅 결과를 궁금해했다.
사진=채널A
이정진은 "내가 알아서 하겠다"고 부끄러워하면서 '소개팅녀'가 아닌 천명훈의 '짝사랑녀' 소월에게 전화를 걸었다. 소월은 "형수님~"이라는 윤형빈의 인사에 빵 터졌고, 얼마 전 천명훈이 선물해줬던 액자도 안방에 뒀다고 인증했다. 문세윤과 윤형빈은 "지금 명훈이 형이랑 있는데 형에 대해 자랑할 만한 점, 세 개만 말해 달라"고 부탁했다. 소월은 당황스러워하면서도 "첫째, 사람이 너무 착하다. 둘째는 순박하다. 셋째는 나한테는 너무 잘해준다"라고 줄줄 읊었다.

천명훈은 '광대승천' 미소를 감추지 못했고, 화기애애하게 통화를 마친 네 사람은 미리 추석 분위기를 내자며 요리에 돌입했다. 천명훈은 한우 육회 한 쌈 요리를, 이정진은 한우 갈비찜을, 윤형빈은 소꼬리찜을 만들었고 문세윤은 시식을 도맡았다. 세 요리를 모두 맛본 문세윤은 이정진의 갈비찜에 대해 "지금껏 먹었던 것 중 세 손가락 안에 들어갈 정도!"라며 극찬했다. 본격 먹방이 시작되자, 천명훈은 소월에게 지적받았던 '혀 날름' 식사 방식을 고치고 싶다고 털어놨다. 문세윤은 즉각 복스럽게 먹는 노하우를 알려줬다.
사진=채널A
그러면서 "추석에는 뭐하냐?"고 물었다. 천명훈은 "어머니와 둘이 있을 것 같다. 소월이는 고향에 간다고 했다"고 답했다. 이를 들은 '스튜디오 멘토 군단'은 "어머니랑 중국 가면 되겠네~", "소월 씨의 집 앞에 있는 호텔을 잡아서 '저녁 먹자'고 해라"고 폭풍 조언했다. 천명훈은 "아~, 진짜 그냥 가야겠네"라며 고개를 끄덕였다.

이정진은 "저 같은 경우는 명절 때 더 바쁘다. '기러기' 생활하시는 형들이 불러서 여기저기 다닌다"고 고백했다. 문세윤과 윤형빈은 "형들 좀 그만 만나라!", "형들에게 하듯 (연인에게) 하면 최고의 신랑감이 될 것이다"라고 직언해 이날의 회동을 훈훈하게 마쳤다.

한편 이정진은 5월 방송된 '신랑수업'에서 "작년엔 대만 드라마를 찍어서 수익이 5억 정도였다"며 "전세금으로 20억 원을 넣어뒀고, 현금은 2~3억 원, 주식 자산은 5억 원 정도 된다. 주식으로 날린 것도 몇억 되고, 사기당한 것도 10억 넘는다. 15억 정도를 비상장 회사에 넣었다"고 밝혔다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

