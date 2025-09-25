사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 28기 돌싱 현숙과 순자가 한 남자 상철을 두고 제대로 맞붙었다.지난 24일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 돌싱 특집 28기가 첫 데이트를 마친 뒤 얽히고설킨 관계로 대혼돈에 빠지는 모습이 담겼다.앞서 영숙, 영자, 정숙과 3:1 단체 데이트를 했던 영수는 이날 영숙과 가장 먼저 1:1 대화를 시작했다. 영수는 자신이 키우는 두 자녀를 언급한 영숙에게 "자녀가 몇이든 상관없다. 가족이라는 건 꼭 피로 연결될 필요가 없다. 울타리로 엮어지는 것"이라고 소신 답변을 건넸다. 이어 영수는 "난 두 분한테 관심 있다고 인터뷰 때 말했는데, 그 두 분 중에 한 분이 영숙님"이라고 고백했다.다음으로 영자와 1:1 대화에 들어간 영수는 "파면 팔수록 빠져드는 매력이 있다"며 칭찬했다. 그러면서 그는 "기회가 되면 뮤지컬 같이 보러 가자"고 제안했는데, 영자는 "다 같이 보자는 건지, 단둘이 보자는 건지…"라며 헷갈려했다. 마지막으로 영수는 정숙과 1:1 대화를 나누며 전날 밤 자신과 손을 잡았던 일에 대해 언급했다. 그러나 정숙은 "전혀 기억이 안 난다"고 답했다.옥순과 데이트에 나선 영호는 딸이 0순위라는 옥순에게 "부모님 없이 조카들을 3박 4일 정도 봤다"며 "옥순님 외에 다른 분은 알아보고 싶지 않다. 다음 데이트 선택이 있다면 옥순을 택할 것"이라고 자신 있게 말했다. 또 그는 식사 말미 "대리기사 번호를 받겠다"며 카운터로 가서 식사비를 몰래 결제했다. 옥순은 "다음에 식사 기회가 되면 제가 사겠다"고 화답했다.비슷한 시각 광수와 정희도 1:1 데이트에서 핑크빛 기류를 그렸다. 두 사람은 한동네에 산다는 공통점 외에도 "자녀가 먼저"라는 가치관까지 잘 맞아 서로에게 호감을 키웠다. 영철과 데이트에 돌입한 순자는 "나도 내 아이도 잘 못 돌보는데 우리 둘 다 사랑해 달라고 할 수 있을까?"라며 영철의 속내를 떠봤다. 영철은 "내 아이와 동등하게 대할 자신이 있다. 나한테는 1+1이 아니라 그냥 1이다"라고 말했다.상철과 데이트를 마친 뒤 숙소로 돌아온 현숙은 극강의 텐션 업 상태를 보였다. 현숙은 "상철! 부지런히 노력해. 1순위 금방 훅 뺏긴다?"라고 외치며 "아직은 네가 1순위야"라며 그의 어깨에 얼굴을 파묻었다. 이때 순자는 상철에게 기습 건배를 하는가 하면 현숙을 향해 "나 (상철님) 건들고 싶어"라고 선전포고했다.두 여자 사이에서 행복한 고민에 빠진 상철은 제작진과의 인터뷰에서 "현숙님과 교감을 나눴지만 기회가 되면 옥순, 순자님도 알아보고 싶다"고 밝혔다. 현숙 역시 1순위 상철 앞에서 "내 마음을 확인하고 싶다"며 영수를 대놓고 지목했다. 직후 그는 제작진과의 인터뷰에서 "즐겁고 해방된 느낌이다. 여긴 솔로나라니까, 면죄부를 받은 기분?"이라며 웃어 보였다.광수는 옥순과 밤산책을 했다. 그는 "두 번 결정을 다 옥순님을 얘기하긴 했는데 나이 차이가 좀 커서"라며 운을 뗐다. 옥순은 "나이 차이는 상관없다"고 답했다. 이에 용기를 낸 광수는 "다음에 날 선택해줄 수 있냐?"고 물었는데, 옥순은 "내가 오늘 영호님한테 얻어먹어서 다음에 밥을 사기로 했다"라며 거절했다. 옥순의 미적지근한 반응에 광수는 영숙, 정희에게 집중하기로 결심했고 늦은 밤 숙소로 돌아가려는 영숙과 만나 대화를 나눴다.광수는 자신과의 모닝 복주머니 데이트가 좋았다는 영숙에게 "근데 첫 데이트 선택은 다른 분을 하시지 않았냐? 게다가 그 분이 저와 결이 180도 다른 분이어서"라며 서운해 했다. 광수와의 대화를 마친 영숙은 곰곰이 생각에 잠기더니 룸메이트 영자에게 "실제로 설레는 건 광수님인 것 같다"고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr