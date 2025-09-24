'100만 유튜버' 원지, 체지방만 6kg 감량…"야식 끊고 여행 중에도 요요無"

이미지 크게보기

여행 크리에이터 원지가 건강 다이어트 후기를 공개했다.23일 원지는 '급찐급빠X 엄격한 자기관리녀의 다이어트 이야기 (다이어트 식단, 건강 루틴)' 영상에 출연해 건강한 식습관과 체중을 줄인 이유를 밝혔다.공개된 영상에서 원지는 아침 식단을 소개하며 자막으로 "체지방을 6kg 감량했다"고 밝히며 "사과에 올리브유를 듬뿍 뿌려서 먹는다. 견과류가 좋다고 해서 그릭요거트와 같이 먹고 있다"고 얘기했다.또한 그는 생활 습관 전반을 개선한 이유에 대해 "전문 프로그램에 도움을 받아서 체중 감량에 성공했다"며 "폭식과 군것질을 줄였다. 야식도 끊고, 한 끼라도 좋은 음식을 먹자고 생각해서 건강한 식단으로 바꿨다"고 덧붙였다.특히 물을 꾸준히 챙겨 마시는 습관까지 자리 잡으며 건강한 식단 루틴을 완성했다.원지는 "여행 중에도 식단을 기록하며 탄수화물을 줄이면서도 포만감을 유지하는 법을 배웠다. 살 안 찌고 여행 다녀온 건 처음이다"며 "지금도 요요 없이 안정적으로 감량을 이어가고 있다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr