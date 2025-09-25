이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

영화감독 박찬욱이 의외의 과거를 공개하며 웃음을 안겼다.24일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 312회에는 25년 만에 ‘어쩔 수가 없다’로 다시 뭉친 영화계 전설 박찬욱 감독과 배우 이병헌이 출연했다.이날 방송에서 박찬욱 감독은 영화계에 자리 잡기 전 무명 시절을 솔직하게 털어놨다. 그는 "공동경비구역 JSA'가 성공하기까지 무려 8년이 걸렸다"며 "영화 평론가로 활동하며 글도 쓰고 방송에도 자주 출연했다. 당시엔 평론가로 이름이 알려져 있었다"고 회상했다.특히 박 감독은 친구이자 음악 감독인 조영욱과 함께 비디오 가게 '영화마을'을 운영한 경험도 공개했다. MC 유재석이 "수익은 어땠냐"고 묻자 박 감독은 "본전이었다"며 "사람들이 좋아할 거라고 생각한 영화를 들여놓으면 안 빌려 가거나 제가 권해서 (영화를) 본 뒤에는 발걸음을 끊는 경우가 많았다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.함께 출연한 이병헌도 "감독님이 감독을 그만두면 뭘 해야 할지 생각을 하고 계셨던 것 같다. 제 어머니가 김치 김밥을 먹어보게 됐는데 '어머니가 김밥 집 1호점을 차리게 되면 2호점은 나한테 달라'고 진지하게 이야기를 하더라"고 박찬욱 감독의 의외의 면모를 알렸다.한편, 영화 '어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr