텐아시아 DB

(주)하이브미디어코프

배우 이규형이 캐릭터에 대해 소개하다 너스레를 떨었다.영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 오후 2시 서울 롯데시네마 월드타워점에서 진행됐다. 이날 현장에는 라희찬 감독과 배우 조우진, 정경호, 박지환, 이규형, 황우슬혜가 참석했다.이날 이규형은 "'무간도', '신세계' 계보를 잇는 언더커버 캐릭터를 맡았다"고 소개했다. 그의 농담에 모두가 웃자 "물의를 일으킨 것 같다"고 덧붙였다. 이규형은 "억지로 웃기려 하지 않고 최대한 진지하게 접근했다"며 "박지환과 마지막 액션신을 함께하며 자극을 받았다"고 말했다.'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보' 하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다. 내달 3일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr