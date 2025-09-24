사진제공=MBN

사진제공=MBN

배우 지현우가 드라마 '퍼스트레이디'에서 대통령으로 분한다.24일 서울 구로구 경인로 더 링크 호텔에서 MBN 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 유진, 지현우, 이민영, 이호현 감독이 참석했다.'퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건을 그린 드라마다. 지현우는 고아원에서 자란 공장 노동자 출신으로 국회의원 후보를 거쳐 대통령에 당선된 현민철 역을 맡았다.지현우는 "현민철은 자신의 꿈을 위해서 수단과 방법보다는 정직함을 선택하는 조금 답답한 인물이다"라며 말문을 열었다. 그는 "자신의 신념이 확고해서 옆에서 '이렇게 가자' 해도 자신의 뜻을 굽히지 않는다. 진중하고 느려서 답답함을 느끼실 수도 있다"고 덧붙였다.대통령 역을 위해 어떤 노력을 했냐는 질문에 지현우는 "이 작품은 대본이 처음부터 많이 나와 있었기에 더 잘 준비할 수 있었다"고 답했다. 지현우는 "'퍼스트레이디'가 다른 드라마에 비해 한 씬이 2~3배 정도 길다. 그래서 지루하지 않게끔 연기하기 위해 노력했다. 실제로 국회의사당에 가서 중얼거리는 연습도 했다"고 말했다.'퍼스트레이디'는 이날 오후 10시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr