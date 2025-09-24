사진제공=MBN

MBN이 '스폰서' 이후 약 3년 만에 드라마 '퍼스트레이디'를 선보인다. 이에 이호현 감독은 "부담이 없었다고 하면 거짓말이다"라며 웃어 보였다.24일 서울 구로구 경인로 더 링크 호텔에서 MBN 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 지현우, 유진, 이민영, 이호현 감독이 참석했다.'퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건을 그린 드라마다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그려낸다.이호현 감독은 MBN이 3년 만에 선보이는 드라마 '퍼스트레이디'의 연출을 맡은 소감에 대해 "부담이 없었다고 하면 거짓말이다. 첫 방송되는 오늘 밤도 너무 떨릴 것 같다"고 말했다.그는 "그래도 처음에 대본을 받고 재밌다고 생각했고, 내가 재밌으면 시청자도 재밌을 것이라는 확신이 있었다. 촬영하면서 배우들과 점점 합이 맞아 나가서 좋았다. 이야기도 재밌고 배우들의 합이 좋다면 충분히 잘될 거라 생각했다"고 덧붙였다.이호현 감독은 "다양한 배우들을 볼 수 있다는 게 우리 드라마의 강점이다. 각각의 캐릭터들을 따라가면서 드라마에 이입해 보는 것을 추천한다. 그러다 보면 다음 이야기가 궁금해지고, 하나씩 하나씩 진실이 밝혀진다"고 당부했다.'퍼스트레이디'는 이날 오후 10시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr