배우 이엘이 고현정에게 조언을 받았던 일화를 언급했다.MBC ‘라디오스타’(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 김미경, 장소연, 이엘, 임수향이 함께하는 ‘다작 이루어질지니~’ 특집으로 꾸며진다.데뷔 17년차 배우인 이엘은 “연기는 결국 선배들을 통해 배워나가는 과정이었다”라며 고현정과 엄정화에게서 들은 조언이 지금까지 큰 힘이 됐다고 전한다. 이어 “나이가 들수록 여배우로서 현실적인 고민도 깊어진다”라고 솔직하게 고백하며 공감을 이끈다.영화와 드라마 속 인상 깊은 캐릭터의 비하인드도 쏟아낸다. 그는 ‘내부자들’의 화류계 마담, ‘황해’ 속 내연녀, ‘하이힐’의 트랜스젠더 역 등 장르를 넘나들며 도전해 온 소감을 전하며 “캐릭터마다 결이 달라 그 삶을 따라가는 과정이 연기의 본질”이라고 말한다..드라마 ‘도깨비’에서는 무려 5시간 동안 특수 분장을 감수해야 했던 고충을 털어놓는다. 촬영 당시 화장실도 제대로 가지 못했던 상황을 전해 모두를 놀라게 한다. 또한 김구라가 “아바타 닮았다”라고 언급하자, ‘라스’ 팀이 할 CG까지 예견해 폭소를 자아낸다.또 “센 캐릭터는 참고할 인물이 많아 오히려 쉽다. 반대로 ‘나의 해방일지’ 같은 작품은 인물의 내면을 깊이 들여다봐야 해 더 어렵다”라며 작품별 연기 난이도를 비교해 배우로서의 철학을 전한다. 이엘 특유의 입담과 솔직한 토크에 스튜디오는 웃음과 공감으로 가득 찬다.24일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr