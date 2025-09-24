사진=배우 이유영 SNS

배우 이유영이 득녀 1년 만에 결혼식을 올리고 남편을 공개했다.이유영은 지난 23일 자신의 SNS에 결혼식 사진와 함께 결혼 소감을 전했다. 공개된 사진 속에는 웨딩드레스와 턱시도를 입은 이유영 부부가 미소 짓고 있는 모습이 담겼고, 지난해 태어난 딸도 함께했다. 남편의 훈훈한 외모 역시 눈길을 끌었다.이유영은 "그저께 드디어 결혼식을 올렸다. 남편 얼굴을 공개하고 싶게 만든 웨딩 포토다. 소중한 가족, 친척, 친구, 지인, 동료 모두 와줘 도파민이 마구마구 터지는 즐겁고 행복한 인생 한 번뿐인, 그야말로 완벽한 결혼식이었다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 남편과 아기와의 소중한 추억, 이 여운이 오래 갈 것 같고 영원히 잊지 못할 것 같다. 모든 분들 감사합니다"라고 감사를 전했다.앞서 이유영은 지난 21일 서울 모처에서 비연예인 남편과 결혼식을 올렸다. 지난해 7월 KBS 2TV '함부로 대해줘' 종영 다음날 혼인과 임신 소식을 알렸고, 두 달 뒤인 5월 혼인신고를 했다. 이후 8월에 딸을 출산했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr