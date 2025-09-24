사진=텐아시아DB

사진='신여성' 캡처

개그우먼 조혜련과 이경실이 팬인 척 접근해 돈을 빌려달라는 요구를 받는 일이 빈번하게 있다고 밝혔다.지난 23일 유튜브 채널 롤링썬더에는 '손절당하는 데는 다 이유가 있더라 [신여성] EP.06 손절'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 조혜련과 이경실이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.조혜련은 "DM으로 팬이라고 하며 너무 감동적이었다고 적고 결국 마지막에는 돈을 빌려달라고 하는 메시지를 지금도 하루에 몇 개씩 받는다"라며 말문을 열었다. 그는 "금액도 수백만 원부터 수천만 원까지 달한다. 처음에는 사실 조금 도와줬는데 이건 아니다 싶었다"고 말했다. 이경실 역시 같은 경험이 있다며 "한 번만 살려달라고 한다. 그래서 나도 예전에 도와준 적이 있다. 연예인들을 이용하는 사람들이 있는 것 같다"고 덧붙였다.'손절하고 싶은 사람의 특징'을 주제로 진행된 이날 토크에서 조혜련은 "너무 쉽게 돈에 대해 이야기 하는 사람은 피하는 것이 좋다. 그리고 돈을 빌리고 약속된 날짜에 갚지 않는 사람도 손절해야 하는 부류"라고 말했다. MC 이선민이 "빌려주고 못 받은 돈이 있냐"고 묻자 조혜련, 이경실 모두 "그렇다"고 답했다.이경실은 "인간관계에 있어서는 기브앤테이크가 중요하다고 생각한다"라며 "너무 이기적인 사람은 손절을 해야 한다"고 말했다. 또 손절하는 방식에 대해서도 조언하며 "예스나 노가 분명한 게 좋은 줄 알았는데 이제는 그럴 필요 없다는 생각을 한다. 내가 굳이 싫다고 이야기할 필요 없다. 자연스럽게 멀어지게 두는 것이 좋다"고 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr