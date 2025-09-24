가수 이준영/사진 제공 = 빌리언스

가수 겸 배우 이준영이 발라드 신곡을 공개했다.소속사 빌리언스는 지난 23일 공식 유튜브 채널을 통해 이준영의 첫 번째 미니앨범 '라스트 댄스(LAST DANCE)' 더블 타이틀곡 중 하나인 '그대 내게 왜 이러나요' 오피셜 비디오를 공개했다.영상에는 석양이 지는 바닷가를 배경으로 노래를 부르는 이준영의 모습이 담겼다. 서정적인 멜로디와 깊은 음색이 어우러지며 글로벌 팬들의 호응을 얻었다.'그대 내게 왜 이러나요'는 어쿠스틱 피아노와 오케스트라 선율에 이준영의 보컬을 더한 발라드 곡이다. 노래 전반에 걸쳐 이별의 감정을 표현했다.이번 미니앨범 '라스트 댄스'는 이준영의 음악적 색깔을 담았다. 힙합 장르의 '바운스(Bounce)'와 발라드 '그대 내게 왜 이러나요'를 더블 타이틀곡으로 내세워 다른 매력을 보여줬다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr