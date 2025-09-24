서장훈, '1000억 부자'에 동업 제안 받았다…공포증 고백에 "공동 개발하자" ('백만장자')

사진=텐아시아DB

'변기왕' 박현순이 국내 최초 특허 기술로 무려 '20조 원'의 국가 예산을 절감한 숨은 영웅으로 밝혀진다. 나아가 서장훈에게 '변기 공동 개발'까지 제안하며 역대급 만남을 예고한다.24일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 변기 하나로 '1000억 부자'가 된 사나이, 국내를 넘어 대륙까지 사로잡은 욕실 전문 브랜드 대표 박현순의 파란만장한 인생 스토리가 펼쳐진다. 현재 그는 1만 5000평 규모의 '변기 왕국'을 조성해 전시관과 체험 공간까지 운영하며 또 다른 꿈을 실현하고 있는 근황을 공개해 눈길을 끈다.특히 이번 방송에서 밝혀지는 '나랏돈 20조 절감' 비하인드는 모두를 놀라게 한다. 과거 우리나라의 양변기는 1회 사용 시 13~14리터의 물을 소모했다. 박현순은 무려 2년간 절수 기술 개발에 매달린 끝에, 1994년 국내 최초로 6리터 절수형 변기 개발에 성공했다. 이 혁신적인 발명으로 그는 단숨에 업계의 스타가 됐고, 1997년에는 실용신안등록증까지 받으며 돈방석에 앉을 기회를 거머쥐었다.그러나 박현순은 국가의 수자원 절약을 위해 자신의 특허 기술을 과감히 공유하며 또 한 번 세상을 놀라게 했다. 환경을 지킨 위대한 발명, 그리고 자신보다는 모두를 위한 그의 결단에 세상의 찬사가 쏟아졌다. 이를 들은 MC 장예원도 "엄청나신 분이었네"라며 감탄을 금치 못한다. 박현순이 사업가로서 결코 쉽지 않은 선택을 할 수 있었던 이유는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 자세히 확인할 수 있다.이번 방송에서는 박현순과 서장훈의 '의외의 케미'가 재미를 더한다. '변기 공포증'을 고백한 서장훈이 소변기의 문제점에 대해 열변을 토하자, 박현순은 "그럼 공동 개발을 한번 해보자"며 돌발 제안을 건넨다. 이에 서장훈은 "저는 늘 변기만 생각하는 사람이기 때문에, 사장님과 제가 찰떡궁합"이라고 화답해 현장을 웃음바다로 만든다.'40년간 변기를 만든 사나이' 박현순과 '하루 종일 변기만 생각하는 남자' 서장훈의 기상천외한 조합이 어떤 결과를 낳을지 기대감이 증폭된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr