사진제공=tvN

배우 이준호가 드라마 '태풍상사'에서 아버지의 회사를 물려받은 중소기업 CEO로 분한다.24일 tvN 토일드라마 '태풍상사' 측이 배우 김민하, 이준호의 관계성이 엿보이는 사장X경리 티저를 공개했다. '태풍상사'는 1997년 IMF 시절 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호 분)의 고군분투 성장기를 그린다. 에이스 경리 오미선(김민하 분)은 그러한 강태풍 곁에서 냉철한 논리로 든든한 버팀목이 되어줄 예정이다.이날 공개된 티저 영상에는 두 사람이 만들어 내는 특별한 시너지가 담겨있다. 초짜 사장 강태풍에게 "좋은 물건, 좋은 거래처를 찾아내는 게 상사맨의 능력"이라고 오미선이 친절히 알려준 것처럼, 상사맨의 자질은 곧 무엇을 결정하고 어떻게 행동하느냐로 증명된다. 이에 강태풍은 "나 한 번만 믿어줘요. 생각하고 뭐 하면 늦으니까"라며 행동파의 면모를 드러낸다.반면 오미선은 냉철한 현실 감각으로 무장한 에이스 경리로 등장한다. 계산기를 다루는 현란한 손놀림에서 알 수 있듯 숫자에 강한 그녀는 대충을 모르는 철저함으로 회사를 지탱해 나간다. 이는 타고난 성격만이 아니라, 신문 한 장도 허투루 넘기지 않고 세상 돌아가는 이치를 배우려 했던 오랜 습관에서 비롯된 것.강태풍과 오미선뿐만 아니라 이준호와 김민하의 시너지 역시 특별하다. 이준호는 "연기하면서 호흡을 주고받는 재미를 김민하 배우와 가장 잘 느끼고 있다"라며 "신기한 건 대사를 주고받다 의도치 않게 찾아오는 몇 초간의 정적마저 재미있게 느껴진다"고 밝혔다. 김민하 역시 "이준호 배우는 '민하 하고 싶은 거 다 해!'라며 모든 것을 열어주고, 제가 고민하는 부분도 마치 본인의 마음처럼 함께 힘써줬다"라며 고마움을 전했다.'태풍상사'는 다음 달 11일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr