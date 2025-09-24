가수 신승훈/사진 제공 = 딩고

가수 신승훈이 '킬링 보이스'에 출연했다.딩고 뮤직은 지난 23일 공식 유튜브 채널을 통해 신승훈의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.영상에서 신승훈은 2002년 발표한 '아이 빌리브(I Believe)'로 무대를 시작했다. 그는 "초대해 주셔서 감사드린다. 35년 간의 음악 여정을 압축해 전해드리겠다"고 말했다.신승훈은 데뷔곡 '미소속에 비친 그대'를 비롯해 '보이지 않는 사랑', '처음 그 느낌처럼', '그 후로 오랫동안', '오랜 이별뒤에', '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을뿐', '엄마야', '나비효과' 등 히트곡을 연이어 불렀다. 흔들림 없는 라이브로 관객의 호응을 얻었다.이날 그는 정규 12집 '신시얼리 멜로디스(SINCERELY MELODIES)' 타이틀곡 '너라는 중력'과 선공개곡 '쉬 워즈(She Was)' 무대도 선보였다. '신시얼리 멜로디스'는 약 10년 만에 발표한 정규 앨범으로, 신승훈이 전곡 작곡과 프로듀싱에 참여했다.무대를 마친 신승훈은 "내가 한 곡 뺐네. '가잖아'를 안 했네"라며 아쉬움을 드러냈고, 영상은 '가잖아' 도입부를 흥얼거리는 목소리와 함께 마무리됐다.'킬링 보이스'는 아티스트들이 직접 선정한 세트리스트로 라이브 무대를 선보이는 콘텐츠다. 아이유, 마마무, 성시경, 태연, 카라, 세븐틴, 비투비, 엑소, 악뮤 등이 출연한 바 있다.딩고 뮤직은 오는 10월 18일과 19일 서울 잠실실내체육관에서 '킬링 보이스' 두 번째 라이브 콘서트를 연다. 권진아, 이무진, 태민, 하이라이트, 김나영, 정준일, 이승윤, 로이킴 등 8팀이 출연한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr