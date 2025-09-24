사진=유튜브 채널 '하나TV'

국가대표 축구선수 손흥민이 안와 골절 당시 투혼을 회상했다.지난 23일 유튜브 채널 '하나TV'를 통해 공개된 '무릎팍박사 EP.1'에는 손흥민이 출연해 강호동과 이야기를 나눴다.강호동은 손흥민의 월드컵 활약을 언급하며 첫 출전 소감을 물었다. 손흥민은 "22살 때 브라질 월드컵에 처음 갔다. 그냥 심장이 콩닥콩닥 뛰었다. '월드컵? 그 2002년 한일월드컵? 그걸 내가 나간다고?' 이런 느낌이었다"고 떠올렸다.강호동은 당시 손흥민의 눈물에 대해 언급했다. 다른 나라 선수들까지 위로했을 만큼 많이 울었다는 것. 손흥민은 "지는 걸 싫어한다. 표현이 안 되니까 혼자 끓는 거다. 그러다 터진 거다. 선수로서 실망감을 드린 것 같아 짜증이 나서 그렇게 많이 울었던 것 같다"고 말했다.강호동은 "F죠? MBTI 아시네"라고 물었고, 손흥민은 "F다"라고 답했다. 이어 "에겐남이냐?"라고 묻자 손흥민은 "테토남이냐?"라고 되물었고, 강호동은 "내가 볼 때는 에겐 같다"고 말했다. 손흥민은 "저도 에겐 같다"며 성향을 인정해 웃음을 자아냈다.강호동은 손흥민이 안와골절 부상으로 마스크를 쓰고 나섰던 2022 카타르 월드컵 경기를 언급했다. 손흥민은 당시 포르투갈과의 조별 예선에서 마스크를 벗었던 상황에 대해 "잘 안 보였다. '아 모르겠다. 이 한 경기에 뭐가 아깝다고…' 이런 생각이었다. 빼고 뛰었는데 심판이 와서 '뭐 하는 거냐. 위험하다. 빨리 끼라'고 해서 다시 꼈다"고 설명했다.황희찬의 결승골 도움 장면에 대해서는 "거리가 60~70m 됐을 거다. 페널티 박스 앞에서 공을 멈췄는데 포르투갈 선수 4~5명이 둘러싸고 있었다. '이건 어떻게 패스를 줘야 하나' 멈추고 봤는데 황희찬이 뛰어오는 게 보였다. 다리를 딱 공 하나 들어갈 정도로 벌리고 있었다. 그래서 그 사이로 패스를 넣었다"고 말했다.손흥민은 네 번째 월드컵 출전인 '2016 북중미 월드컵'에 대해 "대한민국을 대표해 네 번이나 나갈 수 있다는 건 말로 표현하기 어렵다. 즐기기는 힘들지만 즐겨보고 싶다. 국민들이 즐겁게 축구를 보게 하고 싶다. 대표팀으로서 아직 이루지 못한 꿈이라고 생각한다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr