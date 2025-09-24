조현아, 핸드폰 사기 당했다…"항의 빗발쳐, 가짜 배터리 들어가 있어" ('목요일밤')

사진=텐아시아DB

조현아가 핸드폰 사기를 당했다고 밝혔다.지난 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '파워 연예인 만나고 온 초보 유튜버 Part.1'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서는 조현아의 절친 수지가 게스트로 출연했다.이날 조현아는 수지를 만나기 전, 잃어버렸던 핸드폰을 찾았다고 밝혔다. 그는 "많은 분들의 컴플레인이 끊이지 않았다. 항의가 너무 빗발쳤다. 언니하고 합심해서 가구를 분해해서 찾았다"고 말했다. 이어 "옷방과 침대 사이에 있더라. 그걸 다 빼서 언니가 찾아줬다"고 덧붙였다.그러면서 조현아는 지금 쓰는 핸드폰에 대해 사기를 당했다며 "이게 가짜 배터리가 들어가 있대. 그래서 발열이 되면서 핸드폰이 갑자기 꺼진거야. 그래서 바꿔야 한다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr