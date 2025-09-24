사진제공=단테엔터테인먼트

배우 장서희가 출연한 드라마 '산부인과'과 넷플릭스 입성했다.2010년 방송됐던 SBS 드라마 '산부인과'가 넷플릭스에서 다시 한번 시청자들을 찾아온다. 당시 유능한 워커홀릭 의사이자, 삼각관계의 중심 '서혜영' 역을 맡아 섬세하고 절절한 감정 연기를 선보였던 배우 장서희에 대한 관심이 다시금 높아지고 있다.'산부인과'는 생명의 탄생이라는 경이로운 순간을 다루면서도, 그 이면에 숨겨진 다양한 인간 군상의 희로애락을 현실적으로 그려내 호평을 받았다. 서혜영은 365일 병원에서 지낼 정도로 워커홀릭이지만, 어떠한 사건으로 인해 징계를 받고 지방 병원으로 좌천되었다는 배경을 가졌다. 장서희는 환자들의 아픔에 공감하고, 생명의 탄생에 뭉클하면서도 의사로서의 사명감을 잃지 않는 강인한 캐릭터를 소화해 '장서희의 재발견'이라는 찬사를 이끌어냈다.넷플릭스 재방영 소식에 더해 장서희는 최근 TV조선 신규 예능 '우리 아기가 또 태어났어요'에 MC로 합류했다. '우리 아기가 또 태어났어요'는 다양한 상황에 놓인 부모들이 겪는 출산의 어려움과 탄생의 기쁨을 공유하는 프로그램으로, 그간 쌓아온 깊이 있는 연기 활동을 통해 폭넓은 감정선을 표현해온 장서희의 따뜻하고 공감 넘치는 시선이 기대를 모으고 있다.이에 소속사 측은 '산부인과'에서 생명의 탄생을 돕던 서혜영이, 현실에서는 '우리 아기가 또 태어났어요'의 MC가 되어 육아의 기쁨을 함께 나누게 되며 인생 2막을 열었다고 평가했다.소속사 단테엔터테인먼트 관계자는 "드라마 '산부인과'는 시대를 초월하는 재미와 즐거움을 선사하는 작품"이라며 "장서희 배우의 뛰어난 연기가 다시금 많은 이들에게 깊은 울림을 줄 것으로 기대한다"고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr