개그우먼 조혜련이 "손절 했으니까 새로운 사람을 만난 거다"라며 이혼한 전 남편을 간접적으로 언급했다.지난 23일 유튜브 채널 롤링썬더에는 '손절당하는 데는 다 이유가 있더라 [신여성] EP.06 손절'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 조혜련과 개그우먼 이경실이 출연해 손절을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.조혜련은 '손절하고 싶은 사람이 있었냐'는 질문에 이경실을 바라보며 "살면서 있지. 또 손절한 분도 있고 나도 그렇다. 그것 때문에 또 뭉쳐졌다"라고 답했다. 진행자가 "서로서로 (손절한 사람을) 알고 있냐"고 묻자 조혜련은 "손절을 했으니까 또 새로운 사람을 만났다"라며 너스레를 떨었다.이경실과 조혜련 모두 재혼을 했기 때문에 이를 언급한 것. 갑작스러운 전 남편 이야기에 이경실은 "아 그 손절…"이라며 당황하는 모습을 보였다. 조혜련은 "누가 이런 얘기를 하더라. '신여성'은 수위가 높은데 둘이서 말을 잘 빠져나간다고"라며 웃어 보였다.조혜련은 '세바퀴' 작가와도 손절을 했다고 털어놨다. 그는 "지승아라고 '세바퀴' 작가였다. 어느 날 연락이 왔다. '언니 제가 프로그램을 만들려고 하는데 이경실 언니랑 해서 만든다'고 하더라. 나는 지금 상황이 안 되고 하니까 '너무 그렇게 닦달하지 말아라' 그랬더니 PD님이랑 연극을 보러 온 거다"라고 말했다.직접 자신을 찾아온 게 부담스러웠다는 조혜련은 "난 그때까지 마음의 정리가 안 됐었다. 왜냐면 박미선 언니가 있으면 세 명이서 우리가 계획된 게 있었다. 정리가 안 된 거다"라고 설명했다. 이경실은 "원래 다른 데서 (셋이서) 하기로 했기 때문에?"라며 고개를 끄덕였다.조혜련은 "그런데 집요하게… (그래도) 정말 '신여성' 하길 잘한 것 같다"라며 웃어 보였다. 그는 "미선 언니하고 3명이 있고, 좋은 것 같다. 우리가 셋이 나갔던 게 이선민 씨 역할을 유재석 씨가 했고 '놀면 뭐하니?'에 정말 아무 대본 없이 (출연해서) 너무 재미있었다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr