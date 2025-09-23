사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

수지가 친구에 대해 이야기했다.23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 배우 겸 가수 수지가 출연했다.이날 조현아는 "수지가 생일에 문자도 안 해줬다"며 서운함을 드러냈다. "수지뷰 너무 좋다"고 미모를 극찬한 그는 "오늘 미소가 예쁜 척이다. 일하다 오던 톤이야"라고 지적했다. 수지는 "화보 찌고 왔다"고 설명했다.조현아는 14년째 수지와 예쁜 우정을 이어오고 있다. 그는 "요즘 너 친구 많더라, 옛날에는 사람들 안 만나더니, 자기만의 시간을 갖는 게 좋아 보인다"고 말했다. 수지는 "친구 많지 않다. 작품에서 생긴 인연"이라고 이야기했다."내일도 해외로 촬영간다"는 수지의 말에 조현아는 "촬영은 대체 언제 끝나냐. 왜 그렇게까지 열심하는지 모르겠다"며 바쁜 수지를 응원했다.조현아는 "수지에게 고맙다. 내 자신감 자존감 지킴이다. 내가 '누가 나 이렇대'라며 상처받고 오면, 수지가 '그 사람 이상하네, 누가 그렇게 무례하게 말을 해?'라고 한다"며 고마움을 드러냈다. 수지는 "이상한 사람이 맞지"라고 말했다.'최근 느끼는 것들'을 묻자 수지는 "요즘에는 '사람이니까 그럴 수 있지'라는 생각을 많이 한다. 누가 짜증을 내면 '왜 저래' 할 수도 있지만, 생각해 보면 어떤 일이 있겠지 생각한다"고 이야기했다.평소 화를 잘 안 내고, 화날 일도 없다는 수지는 "나는 언니를 항상 따뜻하다고 느낀다. 결국 따뜻한 사람은 힘이 있다고 생각한다. 이런 따뜻한 사람을 좋아하게 될 수밖에 없다"면서 애정을 표현했다.수지는 조현아 신곡 뮤직비디오 출연 제안을 받았다고 밝히며 "'한 시간 안에 찍을게'라고 했는데, 말이 안 된다"며 웃었다. 이에 조현아는 "널 위해 곡을 쓰고 있다. 10월 18일 공개다"라고 예고해 궁금증을 자극했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr